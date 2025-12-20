Live voetbal

Taylor corrigeert Willaert over Ajax-contract: 'Dat kan ik wel uit de wereld halen'

Kenneth Taylor
Foto: © ESPN
20 december 2025, 22:59

Kenneth Taylor bestrijdt dat de gesprekken tussen hem en Ajax over een verlenging van zijn contract zijn 'mislukt'. In gesprek met ESPN-verslaggever Cristian Willaert gaat de middenvelder in op vragen over een mogelijk vertrek in de winterse transferperiode.

De 23-jarige Taylor ligt bij Ajax nog vast tot medio 2027. Afgelopen zomer was er al de nodige interesse, maar een hereniging met Francesco Farioli bij FC Porto kwam uiteindelijk niet tot stand. Komende winter zou Ajax alsnog willen 'cashen' voor de zelf opgeleide middenvelder. Volgens clubwatcher Mike Verweij (De Telegraaf) vraagt de club niet de hoofdprijs en zou 'al blij zijn' als er twintig miljoen euro voor Taylor betaald zou worden.

Tegen N.E.C. kwam Taylor halverwege als vervanger van Sean Steur binnen de lijnen, in wat dus mogelijk zijn (voorlopig) laatste optreden namens Ajax zou kunnen zijn geweest. Na afloop vraagt Willaert hem naar de geruchten. "Bij Ajax zeggen ze: verlengen is niet gelukt, dus dat wordt verkopen. We weten dat er in de zomer interesse was. En we weten ook stiekem dat jij heus wel oren hebt naar een mooie club in het buitenland. Ga je dat gewoon eerlijk toegeven, of ben je zo'n speler die zegt: Ik richt me op Ajax, ik sta onder contract bij Ajax?", aldus Willaert.

"Verlengen niet gelukt, dat kan ik wel uit de wereld halen", reageert Taylor. "Dat is niet het per se geval geweest. Hoe ik dat bedoel? Nou ja, ik heb altijd goed contact met Ajax gehad daarover. Dus 'niet willen verlengen' is niet het goede woord, denk ik." Willaert vraagt door: "Nee, ik zeg dat het niet gelukt is, niet dat het jouw schuld is. Of is het wel gelukt, dan moet je me even bijpraten." Dat blijkt niet het geval: "Nee, nee, nee", zegt Taylor, waarna hij inderdaad het standaard antwoord geeft dat spelers tijdens de mediatraining leren. "Uiteindelijk heb ik, wat je zegt, nog een contract tot 2027 en ben ik nu nog Ajax-speler en doe ik alles voor deze club. Dat zal ik, zolang ik hier ben, altijd doen", ratelt hij het bekende riedeltje af. "Misschien dat er in de winter, als er iets komt, iets kan gaan gebeuren. Maar vooralsnog is dat nu nog niet aan de orde", besluit Taylor.

Fred Grim

Grim baalt van 'onterechte' tegengoal Ajax: 'Je kunt niet écht zeggen dat de bal over de lijn was'

Sami Ouaissa krijgt rood bij NEC - Ajax van Allard Lindhout

'Van Boekel had moeten ingrijpen bij NEC-Ajax, absoluut géén rode kaart Ouaissa'

Bryan Linssen en Kasper Dolberg voor NEC - Ajax

Teruglezen: zo speelden NEC en Ajax met 2-2 gelijk in Nijmegen

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

ERIMIR
4.179 Reacties
531 Dagen lid
39.126 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou Taylor zoals jij vanavond inviel zal er zeker geen club voor jou komen deze winter.

21
629 Reacties
44 Dagen lid
1.533 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die blijft gewoon, blijft nog 1,5 jaar bij Ajax en kan dan gratis de deur uit.

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
14
2
2024/2025
Ajax
33
9
2023/2024
Ajax
34
5
2022/2023
Ajax
32
8

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

