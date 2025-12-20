bestrijdt dat de gesprekken tussen hem en Ajax over een verlenging van zijn contract zijn 'mislukt'. In gesprek met ESPN-verslaggever Cristian Willaert gaat de middenvelder in op vragen over een mogelijk vertrek in de winterse transferperiode.

De 23-jarige Taylor ligt bij Ajax nog vast tot medio 2027. Afgelopen zomer was er al de nodige interesse, maar een hereniging met Francesco Farioli bij FC Porto kwam uiteindelijk niet tot stand. Komende winter zou Ajax alsnog willen 'cashen' voor de zelf opgeleide middenvelder. Volgens clubwatcher Mike Verweij (De Telegraaf) vraagt de club niet de hoofdprijs en zou 'al blij zijn' als er twintig miljoen euro voor Taylor betaald zou worden.

Tegen N.E.C. kwam Taylor halverwege als vervanger van Sean Steur binnen de lijnen, in wat dus mogelijk zijn (voorlopig) laatste optreden namens Ajax zou kunnen zijn geweest. Na afloop vraagt Willaert hem naar de geruchten. "Bij Ajax zeggen ze: verlengen is niet gelukt, dus dat wordt verkopen. We weten dat er in de zomer interesse was. En we weten ook stiekem dat jij heus wel oren hebt naar een mooie club in het buitenland. Ga je dat gewoon eerlijk toegeven, of ben je zo'n speler die zegt: Ik richt me op Ajax, ik sta onder contract bij Ajax?", aldus Willaert.

"Verlengen niet gelukt, dat kan ik wel uit de wereld halen", reageert Taylor. "Dat is niet het per se geval geweest. Hoe ik dat bedoel? Nou ja, ik heb altijd goed contact met Ajax gehad daarover. Dus 'niet willen verlengen' is niet het goede woord, denk ik." Willaert vraagt door: "Nee, ik zeg dat het niet gelukt is, niet dat het jouw schuld is. Of is het wel gelukt, dan moet je me even bijpraten." Dat blijkt niet het geval: "Nee, nee, nee", zegt Taylor, waarna hij inderdaad het standaard antwoord geeft dat spelers tijdens de mediatraining leren. "Uiteindelijk heb ik, wat je zegt, nog een contract tot 2027 en ben ik nu nog Ajax-speler en doe ik alles voor deze club. Dat zal ik, zolang ik hier ben, altijd doen", ratelt hij het bekende riedeltje af. "Misschien dat er in de winter, als er iets komt, iets kan gaan gebeuren. Maar vooralsnog is dat nu nog niet aan de orde", besluit Taylor.