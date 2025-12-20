Live voetbal 7

Teruglezen: zo speelden NEC en Ajax met 2-2 gelijk in Nijmegen

Bryan Linssen en Kasper Dolberg voor NEC - Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
7 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
20 december 2025, 21:58

Ajax gaat zaterdagavond op bezoek bij NEC in de Eredivisie. De Amsterdammers lijken de crisis van eerder dit seizoen inmiddels volledig achter zich te hebben gelaten. De laatste vijf wedstrijden in alle competities werden onder interim-trainer Fred Grim allemaal gewonnen. In Nijmegen wil Ajax een vervolg geven aan die reeks. Het duel in het Goffertstadion begint om 20.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE Eredivisie: NEC - Ajax

Sorteer op:

44m geleden

21:57

Gevolgen voor de stand

Ajax gaat door het gelijkspel als nummer drie van de Eredivisie de winterstop in. N.E.C. heeft er nu 29 en blijft vierde.

45m geleden

21:57

Afgelopen!

We krijgen geen winnaar, Lindhout fluit af en dus eindigt N.E.C. - Ajax in een 2-2 gelijkspel!

1u geleden

21:56

🟨90+4' - Geel Kaplan (2-2)

Kaplan trapt een bal weg en dat komt ook de Ajax-huurling van NEC op geel te staan.

1u geleden

21:54

🔄90+3' - Wissel Ajax (2-2)

Terwijl de vijf minuten blessuretijd lopen komt Mokio er nog in bij Ajax.

1u geleden

21:50

89' - Blessure Gaaei (2-2)

Gaaei heeft pijn na een duel met Lebreton, Lindhout legt het spel stil. 

1u geleden

21:49

🟨88' - Geel Godts (2-2)

Godts haalt een counter eruit door zijn tegenstander aan het shirt te trekken en ziet ook geel. De tijd tikt weg, krijgen we nog een winnaar?

1u geleden

21:44

🔄 84' - Grim brengt extra spits (2-2)

Ajax brengt een extra spits: Gloukh maakt plaats voor Konadu.

1u geleden

21:42

81' - Schotje Nejasmic (2-2)

Het is nu weer NEC dat de aanval zoekt. Nejasmic probeert het, maar Jaros kan zijn schot met stuit makkelijk vangen.

1u geleden

21:39

78' - Gloukh zoekt de kruising (2-2)

Gloukh kapt naar zijn rechter en schiet richting de kruising, maar via een tegenstander zeilt de bal daar net naast. De hoekschop belandt weer bij de Israëliër, maar diens volgende schot is een prooi voor Crettaz.

1u geleden

21:38

🟨77' - Geel Bounida (2-2)

Bounida hield opzichtig vast. De aanval liep nog even door (voordeel), maar nu fluit Lindhout alsnog en krijgt de Ajax-invaller geel.

1u geleden

21:37

76' - Godts met het hoofd (2-2)

Een bikkelharde voorzet van Gaaei belandt bij de tweede paal op het hoofd van Godts, maar die kan zijn kopbal geen richting meegeven en ziet nu sterretjes.

1u geleden

21:35

🔄75'- Dubbele wissel NEC (2-2)

Chery en Önal gaan eruit bij NEC, Schreuder brengt Pereira en Shiogai als vervangers.

1u geleden

21:33

🔄72' - Grim brengt Bounida (2-2)

Ajax wisselt. Klaassen gaat eruit, in zijn plaats komt er met Bounida een extra aanvaller bij. Bounida was tegen Excelsior Maassluis met vier assists én een goal de grote man aan Ajax-zijde.

1u geleden

21:31

70' - Schot Chery (2-2)

Chery kan schieten van net buiten de zestien, maar mikt de bal meters naast het doel van Jaros. Zo krijgt NEC ook in ondertal wel kansjes. 

1u geleden

21:29

68' - Mispeer Gaaei (2-2)

Gaaei met een voorzet, of was het een schot? Hij raakt 'm in ieder geval verkeerd, die bal gaat richting de tribunes.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Alvaro Cortes in het shirt van Barcelona met op de achtergrond het logo van Ajax en de ArenA

'Ajax aast op Barcelona-belofte Álvaro Cortés (20)'

  • Gisteren, 21:49
  • Gisteren, 21:49
Robin van Persie in gesprek met boze Feyenoord-fans

Kieft: 'Thuiswedstrijd voor Feyenoord-spelers eerder nadeel dan voordeel'

  • Gisteren, 19:54
  • Gisteren, 19:54
NEC Sano

Vindt PSV opvolger Veerman bij NEC? 'Kodai Sano aangeboden in Eindhoven'

  • Gisteren, 18:36
  • Gisteren, 18:36
11 7 reacties
Reageren
7 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.636 Reacties
1.181 Dagen lid
19.144 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Rood.. waar Linsen hem had moeten hebben vind ik deze toch wel overtrokken. Dit had met geel afgekund.

ERIMIR
4.175 Reacties
531 Dagen lid
39.125 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ajax moet voor de winst gaan, kunnen we morgen tenminste ontspannen naar de concurrenten kijken hoe die het gaan doen. Zoals een trainer onlangs naar buiten predikt, we hadden moeten winnen en scoren maar helaas onze tegenstander deed dat wel. Meer kan je ook niet van de spelers vragen dan.

Geus
188 Reacties
993 Dagen lid
713 Likes
Geus
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Staan ze achter en durven ze nog niet te voetballen… op deze manier gaat Ajax niet winnen..

CG
2.890 Reacties
880 Dagen lid
13.516 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Geus Klopt helemaal!

CG
2.890 Reacties
880 Dagen lid
13.516 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ook ik denk dat Ajax aan het langste eind zal trekken, al wordt het dan maar 1-2, maar is genoeg.

21
619 Reacties
44 Dagen lid
1.513 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuke wedstrijd om te zien, beloofd wat voor de 2e helft.

Vrij Dag
355 Reacties
580 Dagen lid
472 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik ben blij te horen dat ook El Amadi vind dat Rosa te lang bleef staan. Ik zou beide backs wisselen. Hoewel Rosa veel beter is dan Gaai. Rosa had desnoods op rechts kunnen spelen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.636 Reacties
1.181 Dagen lid
19.144 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Rood.. waar Linsen hem had moeten hebben vind ik deze toch wel overtrokken. Dit had met geel afgekund.

ERIMIR
4.175 Reacties
531 Dagen lid
39.125 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ajax moet voor de winst gaan, kunnen we morgen tenminste ontspannen naar de concurrenten kijken hoe die het gaan doen. Zoals een trainer onlangs naar buiten predikt, we hadden moeten winnen en scoren maar helaas onze tegenstander deed dat wel. Meer kan je ook niet van de spelers vragen dan.

Geus
188 Reacties
993 Dagen lid
713 Likes
Geus
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Staan ze achter en durven ze nog niet te voetballen… op deze manier gaat Ajax niet winnen..

CG
2.890 Reacties
880 Dagen lid
13.516 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Geus Klopt helemaal!

CG
2.890 Reacties
880 Dagen lid
13.516 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ook ik denk dat Ajax aan het langste eind zal trekken, al wordt het dan maar 1-2, maar is genoeg.

21
619 Reacties
44 Dagen lid
1.513 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuke wedstrijd om te zien, beloofd wat voor de 2e helft.

Vrij Dag
355 Reacties
580 Dagen lid
472 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik ben blij te horen dat ook El Amadi vind dat Rosa te lang bleef staan. Ik zou beide backs wisselen. Hoewel Rosa veel beter is dan Gaai. Rosa had desnoods op rechts kunnen spelen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

NEC - Ajax

N.E.C.
2 - 2
Ajax
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26
6
AZ
15
4
25

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel