Teruglezen: zo speelden NEC en Ajax met 2-2 gelijk in Nijmegen

Ajax gaat zaterdagavond op bezoek bij NEC in de Eredivisie. De Amsterdammers lijken de crisis van eerder dit seizoen inmiddels volledig achter zich te hebben gelaten. De laatste vijf wedstrijden in alle competities werden onder interim-trainer Fred Grim allemaal gewonnen. In Nijmegen wil Ajax een vervolg geven aan die reeks. Het duel in het Goffertstadion begint om 20.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE Eredivisie: NEC - Ajax Sorteer op: Laatste Oudste Gevolgen voor de stand Ajax gaat door het gelijkspel als nummer drie van de Eredivisie de winterstop in. N.E.C. heeft er nu 29 en blijft vierde. Afgelopen! We krijgen geen winnaar, Lindhout fluit af en dus eindigt N.E.C. - Ajax in een 2-2 gelijkspel! 🟨90+4' - Geel Kaplan (2-2) Kaplan trapt een bal weg en dat komt ook de Ajax-huurling van NEC op geel te staan. 🔄90+3' - Wissel Ajax (2-2) Terwijl de vijf minuten blessuretijd lopen komt Mokio er nog in bij Ajax. 89' - Blessure Gaaei (2-2) Gaaei heeft pijn na een duel met Lebreton, Lindhout legt het spel stil. 🟨88' - Geel Godts (2-2) Godts haalt een counter eruit door zijn tegenstander aan het shirt te trekken en ziet ook geel. De tijd tikt weg, krijgen we nog een winnaar? 🔄 84' - Grim brengt extra spits (2-2) Ajax brengt een extra spits: Gloukh maakt plaats voor Konadu. 81' - Schotje Nejasmic (2-2) Het is nu weer NEC dat de aanval zoekt. Nejasmic probeert het, maar Jaros kan zijn schot met stuit makkelijk vangen. 78' - Gloukh zoekt de kruising (2-2) Gloukh kapt naar zijn rechter en schiet richting de kruising, maar via een tegenstander zeilt de bal daar net naast. De hoekschop belandt weer bij de Israëliër, maar diens volgende schot is een prooi voor Crettaz. 🟨77' - Geel Bounida (2-2) Bounida hield opzichtig vast. De aanval liep nog even door (voordeel), maar nu fluit Lindhout alsnog en krijgt de Ajax-invaller geel. 76' - Godts met het hoofd (2-2) Een bikkelharde voorzet van Gaaei belandt bij de tweede paal op het hoofd van Godts, maar die kan zijn kopbal geen richting meegeven en ziet nu sterretjes. 🔄75'- Dubbele wissel NEC (2-2) Chery en Önal gaan eruit bij NEC, Schreuder brengt Pereira en Shiogai als vervangers. 🔄72' - Grim brengt Bounida (2-2) Ajax wisselt. Klaassen gaat eruit, in zijn plaats komt er met Bounida een extra aanvaller bij. Bounida was tegen Excelsior Maassluis met vier assists én een goal de grote man aan Ajax-zijde. 70' - Schot Chery (2-2) Chery kan schieten van net buiten de zestien, maar mikt de bal meters naast het doel van Jaros. Zo krijgt NEC ook in ondertal wel kansjes. 68' - Mispeer Gaaei (2-2) Gaaei met een voorzet, of was het een schot? Hij raakt 'm in ieder geval verkeerd, die bal gaat richting de tribunes. Laad meer