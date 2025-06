Slot heeft tweede zomeraanwinst zo goed als binnen: 'Volledige overeenkomst bereikt'

De transfer van van Bournemouth naar Liverpool is in kannen en kruiken. Dat schrijft Florian Plettenberg van het Duitse Sky Sport op X. De Hongaarse vleugelverdediger zal naar alle waarschijnlijkheid komende week medisch gekeurd worden bij The Reds, waarna hij een langdurig contract zal ondertekenen.

Kerkez is nog altijd maar 21 jaar, maar heeft de voorbije jaren razendsnel naam gemaakt in Europa. AZ pikte de back in de winterstop van het seizoen 2021/22 voor een kleine drie miljoen euro op bij AC Milan, waar hij in de Onder 19 speelde. Anderhalf jaar later verkochten de Alkmaarders Kerkez met een fraaie winst van vijftien miljoen euro door aan Bournemouth, waar de international al snel een basisplaats veroverde.

Dit seizoen stond Kerkez in álle 38 Premier League-wedstrijden van Bournemouth aan de aftrap, daarin was hij goed voor twee doelpunten en zes assists. Engelse media linken Kerkez al tijden aan Liverpool, waar de Hongaar de strijd aan zou moeten gaan met de tien jaar oudere Andy Robertson. Nu kan de overstap dus worden beschouwd als een 'done deal'. "Er is nu een volledige overeenkomst bereikt met Bournemouth, nu de laatste details zijn opgehelderd", schrijft Plettenberg.

Kerkez zal komende week medisch gekeurd worden door de ploeg van trainer Arne Slot, waarna hij zijn krabbel gezet onder een meerjarig contract. Als alles volgens plan verloopt, dan wordt Kerkez de tweede aanwinst van Slot en de zijnen. Florian Wirtz moet nummer één worden, maar hij is nog niet gepresenteerd door Liverpool. Naar verluidt betaalt Liverpool een bedrag van zo'n veertig tot vijftig miljoen euro voor Kerkez.

