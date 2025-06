Liverpool verpulvert eigen transferrecord voor Florian Wirtz

Niets lijkt een overgang van naar Liverpool nog in de weg te staan. Britse media maken melding van een principeakkoord tussen Bayer Leverkusen en de werkgever van trainer Arne Slot. Naar verluidt gaat het om een totaalpakket van omgerekend zo'n 136,5 miljoen euro voor de Duits international. Als alle bonussen worden uitbetaald, dan is Wirtz de duurste aankoop in de Premier League ooit.

De 22-jarige Wirtz werd eerder dit jaar nog gelinkt aan Bayern München, maar de afgelopen maanden werd duidelijk dat Liverpool de beste papieren heeft om de Duitser binnen te hengelen. Leverkusen hanteert echter een forse vraagprijs van maar liefst 150 miljoen euro voor Wirtz. Wekenlange onderhandelingen volgden, maar inmiddels zijn beide partijen eruit. Dat meldt onder meer Sky Sports. "Liverpool en Bayer Leverkusen hebben een akkoord bereikt over een Britse record-deal. Het betreft een totaalpakket van ongeveer 136,5 miljoen euro." Volgens The Athletic bestaat die transfersom uit twee delen: een vaste som en een bonuspakket. De transfersom bedraagt in ieder geval 117,5 miljoen euro, daar kan nog zo'n 18,8 miljoen euro aan bonussen bij op komen.

Inmiddels heeft Wirtz groen licht gekregen van Bayer Leverkusen om te onderhandelen met Liverpool. "Het persoonlijke akkoord zal naar verwachting geen problemen opleveren. De medische keuring zal volgende week plaatsvinden, wanneer Wirtz terugkeert van vakantie. Wirtz wilde enkel en alleen Liverpool", klinkt het. Op Anfield ligt een contract van vijf jaar klaar voor de 22-jarige Duits international.

Als alles beklonken is, dan wordt Wirtz de duurste aankoop aller tijden van Liverpool. Sinds de zomer van 2022 is dat record in handen van Darwin Núñez. Liverpool betaalde destijds 85 miljoen euro om de Uruguayaanse aanvaller over te nemen van Benfica. Voor Núñez was Virgil van Dijk de allerduurste aankoop in de clubhistorie: de Nederlander kostte The Reds in 2018 circa 84 miljoen euro. Sterker nog, als alle bonussen worden uitgekeerd, dan wordt Wirtz de duurste aankoop in de geschiedenis van de Premier League. Momenteel is dat record in handen van Enzo Fernandez, die in januari 2023 voor 121 miljoen euro de overstap maakte van Benfica naar Chelsea.

'Wirtz is zo'n speciale speler, alles in het werk stellen om het voor elkaar te krijgen'

