Van Dijk heel duidelijk over toekomst: ‘Dat gaat niet gebeuren!’

gaat zijn carrière absoluut niet afsluiten in de Eredivisie, zo maakt de aanvoerder van Oranje duidelijk op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Malta. De mandekker geeft aan trots te zijn op het verloop van zijn carrière en vindt een terugkeer naar Nederland daar niet in passen.

Van Dijk maakte zijn debuut in het profvoetbal bij FC Groningen en verruilde die club in 2013 voor het Schotse Celtic. Inmiddels gaat de 33-jarige verdediger langzaam richting het slot van zijn loopbaan, waardoor hij al voorzichtig moet nadenken over waar hij zijn carrière wil afsluiten. Dinsdagavond is Van Dijk voor even terug in de Euroborg, als Oranje daar speelt tegen Malta. Op de voorbeschouwende persconferentie krijgt de verdediger de vraag of hij eraan denkt in de toekomst ook nog af te komen sluiten bij FC Groningen.

“Nee, helaas niet”, valt Van Dijk de verslaggever halverwege de vraag in de reden. “Daar ben ik heel duidelijk in. Ik kom niet terug naar Nederland.” Vervolgens krijgt de Oranje-captain de vraag of hij de Eredivisie ‘niks’ vindt en daarom niet terugkeert naar Nederland. Dat ontkracht Van Dijk onmiddellijk. “Ik ben hier begonnen, dus voor mij is het heel belangrijk geweest. Maar ik ben er wel duidelijk in dat ik niet meer terugkeer naar Nederland.”

Waarom kiest Van Dijk er dan voor om niet af te sluiten in de Eredivisie. “Ik ben best wel trots op mijn carrière tot nu toe en ik denk dat afsluiten in de Eredivisie daar niet nog bijkomt.” Na zijn vertrek bij FC Groningen timmerde Van Dijk via Celtic en Southampton hard aan de weg, waarna hij in 2018 naar Liverpool vertrok. Daar kroonde hij zich twee keer tot landskampioen, terwijl hij ook een keer de Champions League won.

