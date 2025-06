Van Dijk betrapt op onwaarheid tijdens interview: 'Dat klopt niet'

Hans Kraay junior heeft Oranje-aanvoerder zaterdagavond betrapt op een onwaarheid. Het Nederlands elftal kende in het Olympiastadion in Helsinki een zorgeloze avond met een 0-2 overwinning, maar sprankelde niet. Van Dijk stelde in gesprek met de NOS dat het Nederlands elftal het eerste uur 'heel goed' speelde, maar dat klopt niet volgens de analist.

"Klus geklaard", sprak Van Dijk na afloop van het WK-duel met de Finnen tegenover de NOS. "Het spel was een uur lang heel goed, maar dat andere half uur kan beter. De eerste wedstrijd in zo'n kwalificatiereeks is altijd lastig, ondanks dat we een groot gedeelte van de wedstrijd domineerden. Misschien hadden we wel die 3-0 moeten maken. 2-0 blijft een lastige tussenstand. Het is mooi dat we nu de nul hebben gehouden. Je wilt iedereen vermaken, maar je hebt ook met een tegenstander te maken die meer druk gaat zetten."

LEES OOK: Nederlandse kranten plaatsen flinke kanttekening na 'zorgeloze avond' Oranje

In de nabeschouwing op ESPN stelt Kraay junior vervolgens dat Van Dijk niet de waarheid heeft gesproken. "Wat Van Dijk zegt, dat klopt niet. Hij heeft heel vaak gelijk, maar dit keer niet. Nederland was 35 à 40 minuten goed, daarna was het stilstaand voetbal", blikt hij terug op het duel. "Er zat geen beweging meer in. Het was vervelend om naar te kijken. Je kunt best moe zijn na zestig wedstrijden. En dat zag je terug op het veld: ze dachten na rust: poeh: dit is wel genoeg."

LEES OOK: Experiment van Koeman lijkt volledig te mislukken bij Oranje

Kraay junior heeft de hoop dat Oranje komende dinsdag in de Euroborg beter voor de dag komt tegen Malta. "Zeg tegen Memphis Depay, Cody Gakpo, Tijjani Reijnders en Jeremie Frimpong: Geef 45 minuten gas, maak er 3 en dan mogen jullie eruit", schetst het boegbeeld van ESPN. Het zou meer frisheid opleveren dan het tempo waarin het Nederlands elftal tegen Finland speelde.

Ondanks het feit dat het Nederlands elftal niet wist te sprankelen in het Olympiastadion, concludeert Kraay junior wel dat de ploeg zeer sterk begon. "In de eerste helft zag je veel beweging, fris voetbal. Maar dat verdween compleet na rust", erkent de analist tot besluit.

