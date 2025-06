Experiment van Koeman lijkt volledig te mislukken bij Oranje

Pieter Zwart komt na het WK-kwalificatieduel van Oranje met Finland (0-2 overwinning) met een kritisch geluid over de samenwerking tussen en . De hoofdredacteur en tactisch duider van Voetbal International concludeert dat de twee vleugelspelers niet complementair aan elkaar zijn.

Bondscoach Ronald Koeman opteerde zaterdagavond in Helsinki voor een rechterzijde met zowel Dumfries als Frimpong. Dumfries was rechtsback, terwijl Frimpong de rechtsbuitenpositie invulde. Zwart vond het geen geslaagd experiment, ondanks de 0-2 overwinning die het Nederlands elftal boekte en het feit dat Dumfries het tweede doelpunt maakte.

Zwart stipt in zijn analyse op de website van Voetbal Internatonal een aantal pijnpunten aan. De journalist legt allereerst uit dat Dumfries tegen Finland vaker dan hem lief was in de as van het veld verscheen, in plaats op de rechterflank. “Dumfries en Frimpong spelen bij hun clubs primair in de buitenbaan. Zij zijn beter in de ruimte aan de zijkant, dan in een rol aan de binnenkant”, schrijft de journalist allereerst.

De journalist legt vervolgens uit dat Koeman vleugelspitsen Cody Gakpo en Frimpong snel in stelling hoopt te brengen. Daardoor verscheen Dumfries in de opbouw vaak in de as van het veld, rond de rechtshalfpositie. “Keer op keer positioneert de man die bij Internazionale in de Champions League geïmponeerd heeft met zijn loopacties in de diepte zichzelf aan de binnenkant, als een soort rechter nummer 10”, schrijft Zwart.

“Dumfries is alleen geen aanvallende middenvelder. Zijn kwaliteit is niet om aanspeelbaar te worden in kleine ruimtes tussen de linies”, gaat Zwart verder. “Hij loopt voor rust tamelijk anoniem over het veld. Veelzeggend is dat alleen Memphis Depay in de eerste helft nog minder succesvolle passes op de helft van de tegenstander verstuurt dan Dumfries.”

“Wie verder kijkt dan het doelpunt van Dumfries ziet dat hij tegen Finland niet de beste versie van zichzelf is”, vervolgt Zwart over de rechtsback van Internazonale. “Voor de man voor hem geldt hetzelfde. Hoewel Frimpong kwaliteit levert in het verdedigende werk en bij vlagen zorgt voor doelgevaar, zijn bij hem de kenmerkende dribbels niet of nauwelijks terug te zien. Dumfries en Frimpong is veel van hetzelfde. Ze zijn goed als ze op de rechterflank worden gelanceerd door ploeggenoten. Staan ze samen op diezelfde vleugel, dan lopen ze elkaar in de weg. Zelfs als duidelijke afspraken zijn gemaakt over wie wanneer waar moet staan.”

