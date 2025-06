Koeman krijgt er genadeloos hard van langs: 'Belachelijk, KNVB is een speeltuinvereniging'

Valentijn Driessen vindt het het 'belachelijk gedrag' dat Sem Steijn en Mexx Meerdink niet zijn opgeroepen voor respectievelijk Oranje en Jong Oranje. Dat schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf. Driessen houdt bondscoaches Ronald Koeman en Michael Reiziger hiervoor verantwoordelijk.

Steijn kende een uitstekend seizoen met FC Twente en werd met 24 doelpunten topscorer van de Eredivisie. Daarmee dwong de aanvallende middenvelder een fraaie transfer naar Feyenoord af. Een uitnodiging voor het Nederlands elftal zat er echter niet in. Meerdink kende de voorbije maanden, mede door de blessure van Troy Parrott, bij AZ een uitstekend periode. Zo was de spits in de play-off goed voor vier treffers in twee wedstrijden. Reiziger besloot echter om de spits niet mee te nemen naar het EK onder 21 in Slowakije.

Driessen is niet te spreken over deze beslissingen. "De topscorer van de Eredivisie en het grootste spitsentalent van Nederland zijn op vakantie gestuurd. Geen WK-kwalificatieduels tegen Finland en Malta en voor laatstgenoemde evenmin een jeugd EK. Belachelijk", foetert hij in zijn column. "Voetbal is een sport waar het om doelpunten draait en de KNVB staat toe deze mannen in vorm te negeren."

"Koeman omdat hij liever vasthoudt aan zijn vaste groep internationals en Reiziger omdat zijn ego is gekrenkt", vervolgt Driessen kritisch. "En hij wil de teamcontinuïteit (huh) niet in gevaar brengen. Liever de derde spits van FC Utrecht mee naar het EK dan een potentiële topspits de ervaring van een EK mee te geven. Eentje die in de zomer van 2026 wellicht het verschil kan maken voor Oranje op het WK. Laten Koeman en Reiziger nooit meer aankomen met het verhaal dat zij handelen in het belang van het Nederlandse voetbal."

Steijn en Meerdink hadden signaal moeten krijgen

Driessen benadrukt dat zowel Steijn als Meerdink 'zelfs niet welkom waren' bij de drie daagse trainingsstage van het Nederlands elftal. "Die snuffelstage had Koeman prima kunnen gebruiken om Meerdink en Steijn te beoordelen. Of ze potentie hebben op weg naar het WK 2026 en of ze qua karakter zouden passen in de Oranje-selectie. Het zou naar Meerdink en Steijn een terecht signaal zijn en een stimulans", beseft de chef voetbal van De Telegraaf.

Koeman is in de ogen van Driessen 'conservatief' en bovendien ziet hij de terughoudendheid van de keuzeheur om veranderingen door te brengen in de Oranje-selectie als 'gevaarlijk'. "Nu ligt verslapping op de loer en dreigt Oranje een gesloten bolwerk te worden. Het argument van Koeman dat Meerdink eerst vaste spits van AZ moet worden en Steijn moet laten zien dat hij ook doelpunten kan maken in dienst van Feyenoord is goedkoop. Wat hebben Depay, Justin Kluivert en Xavi Simons laten zien afgelopen weken bij hun clubs?", stelt Driessen.

'KNVB een speeltuinvereniging'

Over de manier van communiceren bij de KNVB is Driessen ook niet te spreken. Zo vindt hij het opmerkelijk dat Koeman op televisie moest vernemen waarom Meerdink is afgeserveerd voor Jong Oranje. "Het zegt iets over de slechte communicatie tussen de bondscoaches van Oranje en Jong Oranje. En tegelijk over het disfunctioneren van directeur topvoetbal Nigel de Jong van de KNVB", is de journalist kritisch op het beleid van de KNVB. "Het topsportniveau in Zeist ontstijgt evenwel nauwelijks het niveau van een speeltuinvereniging."

