'Van witwassen verdachte oud-international in het nauw: Justitie veilt appartement'

Op 3 juli aanstaande wordt een appartement van Romeo Castelen door Justitie geveild, zo meldt de website BekendeBuren. De oud-speler van onder meer Feyenoord, die tien keer uitkwam voor het Nederlands elftal, wordt verdacht van het witwassen van een miljoenenbedrag.

In november 2024 bracht persbureau ANP al naar buiten dat Castelen (42) wordt verdacht van het witwassen van een bedrag van 2,2 miljoen euro. De oud-voetballer werd in november 2019 op luchthaven Schiphol gesnapt met een contant bedrag van bijna 140.000 euro op zak, waarna de FIOD een onderzoek instelde. Castelen zou met vervalste Chinese contracten proberen de bedragen wit te wassen, het geld zou onder meer zijn geïnvesteerd in de aankoop van vastgoed.

BekendeBuren schrijft dat Justitie beslag heeft laten leggen op twee panden van de voetballer, waaronder een appartement van 122 vierkante meter in Den Haag - dat op 3 juli aanstaande online geveild zal gaan worden. "De veiling start om 09:30 uur via het kanaal Amsterdam-Rotterdam. En hoewel de woning ooit in 2004 gekocht werd voor €359.000, met een hypotheek van €385.000, is het nu de vraag wat de opbrengst op de veiling zal zijn en of dat genoeg is om zijn schuldeisers tevreden te stellen", aldus de site.

Castelen brak begin deze eeuw als speler van ADO Den Haag door in het betaald voetbal. Feyenoord pikte de buitenspeler in 2004 transfervrij op, in dat jaar debuteerde hij onder toenmalig bondscoach Marco van Basten ook in het Nederlands elftal. Na drie jaar in De Kuip werd Castelen voor 2,5 miljoen euro verkocht aan Hamburger SV. Zijn tijd bij de Duitse club werd vooral gekenmerkt door meerdere zware blessures. In het vervolg van zijn loopbaan speelde Castelen in Nederland nog voor RKC Waalwijk en VVV-Venlo, daarnaast beleefde hij nog buitenlandse avonturen in Rusland, Australië en Zuid-Korea.

