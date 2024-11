Opnieuw voetballer voor rechter: oud-Oranje-international verdacht van witwassen miljoenen

Voormalig Oranje-international Romeo C. wordt verdacht van het witwassen van 2,2 miljoen euro, zo meldt ANP donderdag. De oud-aanvaller van onder meer Feyenoord, RKC Waalwijk en VVV-Venlo zou daarnaast contracten met een Chinese club hebben vervalst, maar ontkent de beschuldigingen, zo zei zijn raadsvrouw op een zitting in de rechtbank in Zwolle.

C. was zelf niet aanwezig tijdens de zitting. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt C. van het bezit van in totaal 2,2 miljoen euro aan crimineel geld. Het OM denkt dat het miljoenenbedrag vanuit Nederland naar China werd gebracht en het daar werd witgewassen. Naast de 41-jarige oud-prof is er nog een tweede verdachte, namelijk een voetbalscout Owen B. (45).

Het onderzoek van de Fiod, dat vijf jaar geleden in gang werd gezet, kwam tot stand toen C. op Schiphol in november werd betrapt met bijna honderdveertigduizend euro aan contant geld op zak. Op dat moment was de oud-buitenspeler al anderhalf jaar voorbij. Zhejiang Yiteng, zijn voorlaatste club, speelt een rol in de verdenkingen.

C. en B. hadden volgens het OM vervalste betalingsbewijzen waaruit moest blijken dat de scout werkte voor de Chinese oud-club van C. De ex-prof zou twee ton hebben ontvangen omdat de club degradatie voorkwam. Advocaat Evelien de Witte zegt dat het contante geld afkomstig is uit de voetbalwereld, door winsten uit het casino en de verkoop van horloges. De OM noemt de vermeende herkomst van het contante geld ongeloofwaardig. De officier van justitie zei dat C. voor tonnen bij het casino verloor. Op 21 november neemt de rechtbank een tussenbeslissing in de zaak over het horen van getuigen.

