Aangifte ingediend tegen vaste gast Vandaag Inside

Een groep imams heeft aangifte gedaan tegen advocaat Job Knoester, zo weet het Algemeen Dagblad. Aanleiding is een uitspraak die Knoester deed bij Vandaag Inside, het programma van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp waar hij regelmatig te gast is.

Knoester suggereerde onlangs dat de grote Gaza-demonstratie die vorige week zondag in Rotterdam plaatsvond bewust was gepland op de verjaardag van Adolf Hitler. Advocaat Haroon Raza, die namens de imams aangifte heeft gedaan, noemt dat 'een suggestie die volgens de imams een lasterlijke en gevaarlijk associatie met het nazisme en antisemitisme impliceert'.

Daarnaast is aangifte gedaan tegen het platform Joods.nl, dat via X berichten zou hebben verspreid waarin de demonstranten werden geassocieerd met geweld en extremisme. De imams roepen het Openbaar Ministerie (OM) op ‘tot een grondig opsporingsonderzoek over te gaan en strafvervolging in te stellen tegen Joods.nl en Knoester.’

‘Krankzinnige complottheorie’

De uitspraken van Knoester worden maandag in De Volkskrant uitgelicht door columnist Sander Schimmelpenninck, die in het verleden enkele keren te gast was bij Vandaag Inside. Hij noemt het een 'krankzinnige complottheorie'.

