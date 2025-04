Vandaag Inside-tafelgast wordt aangevallen: 'Hij is een probleem'

Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee wekte vrijdagavond enige irritatie bij tafelgast Wouter de Winther. Na de uitzending kwam De Winther naar hem toe om dat ongenoegen duidelijk te maken, vertelde Genee in de uitzending van maandagavond. Die onthulling volgde op kritiek die bargast Victor Vlam uitte op De Winther.

Mediakenner Vlam analyseert de uitzendingen van Vandaag Inside voor zijn podcast De Communicado’s en maakt zich zorgen om de rol van politiek verslaggever De Winther. “Er is één probleemgeval aan tafel. Er is één gast, Wouter de Winther, die ik erg waardeer. Maar het grote probleem met Wouter de Winther is dat hij echt in élk programma zit.”

Artikel gaat verder onder video

Genee reageert: “Dit vindt hij niet leuk. Na afloop van de vorige uitzending maakte hij een venijnige opmerking naar mij, omdat ik had gezegd: ‘Daar heb je hem weer!’ Dat vindt hij niet leuk, Victor, dus je hebt hem nu op zijn pik getrapt.”

LEES OOK: Felle VI-discussie over homoseksualiteit, tussen de twee meest verrassende gasten

'Wouter de Winther zit overal'

© Vandaag Inside

Volgens Vlam valt al van tevoren uit te tekenen waar de verslaggever van De Telegraaf gaat zitten en waar hij het over gaat hebben. “Vandaag zat hij bij Nieuws van de Dag, vorige week vrijdag zat hij hier, de dag daarvoor bij Eva Jinek… Hij zit zó vaak bij die programma’s en dat maakt hem minder aantrekkelijk voor hier aan tafel. Ik denk dat de kijkers hem een minder interessante gast vinden en dat er een risico is dat de kijkers afhaken bij zijn verhaal. Ik denk dat dat ook wel gebeurt.”

“Doseren is alles in televisie. Doseren is alles in televisie en hij zou iets meer moeten beoordelen welke programma’s echt goed zijn en waar hij zich kan onderscheiden”, adviseert Vlam. Overigens vindt Johan Derksen wel dat De Winther ‘altijd wat toevoegt’. “Ik vind hem inhoudelijk goed.”

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Nadat Gordon vernietigend uithaalde naar Vandaag Inside, komen Wilfred Genee en Johan Derksen met een reactie. 🔗

👉 Het is oorlog tussen Vandaag Inside-gasten: "Jij bent de grootste parasiet van Hilversum." 🔗

👉 Johan Derksen ontving recentelijk een woedend telefoontje na een uitspraak bij Vandaag Inside. 🔗

👉 Chris Woerts pleit voor een nieuw gezicht in Vandaag Inside: "Hij heeft humor, ik zou het zeker doen!", adviseert de sportmarketeer. 🔗

👉 Een schokkend verhaal bij Vandaag Inside. "Ik heb meegemaakt dat mijn t-shirt kapotgescheurd werd." 🔗