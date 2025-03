Vandaag Inside: 'Ik heb meegemaakt dat mijn t-shirt kapotgescheurd werd'

Johan Derksen is onder de indruk van het levensverhaal van voormalig turnster Petra Witjes. In haar boek Door de pijn heen beschrijft Witjes de wanpraktijken waarmee ze te maken kreeg in de turnwereld en de jarenlange strijd om het misbruik aan de kaak te stellen.

De 34-jarige Witjes was donderdagavond als bargast aanwezig bij Vandaag Inside. Nadat Derksen concludeerde dat ze slachtoffer is geweest van kindermishandeling, erkende Witjes: “Ik weet niet wie de term grensoverschrijdend gedrag heeft bedacht, maar ik vind het ook kindermishandeling. Iedere dag, jarenlang, tegen kinderen, door volwassenen. Dat is kindermishandeling." Derksen nam het op voor Witjes en is ook degene die haar heeft uitgenodigd voor het programma.

De voormalig voetballer noemde in het bijzonder de vrijspraak van turncoach Vincent wevers, de vader van toptweeling Lieke en Sanne Wevers. “Dat is een hysterische familie. Die zusjes vertellen natuurlijk alles door aan hun vader als andere meisjes klagen. Ook die Wevers (Vincent, red.) heeft zich flink misdragen, maar is er goed vanaf gekomen omdat er procedurefoutjes gemaakt waren in de rechtszaak. Anders was hij ook gewoon de lul geweest.”

'Vier keer per dag op de weegschaal'

Witjes noemt in haar boek geen namen en wilde ook in de uitzending niets kwijt over bijvoorbeeld Wevers. Wel vertelde ze waar ze mee te maken kreeg. “Er werd geschreeuwd, gescholden, ik werd van toestellen geduwd en heb meegemaakt dat mijn t-shirt kapotgescheurd werd. We moesten ook vier keer per dag op de weegschaal. Voor en na de ochtendtraining, daarna naar school en vervolgens ook weer voor en na de middagtraining. Je voelde je gewoon schuldig als je iets gegeten had.”

