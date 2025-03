Wilfred Genee 'aangeslagen' bij opening Vandaag Inside: 'Ik zit er verschrikkelijk mee'

Wilfred Genee opent de dinsdaguitzending van Vandaag Inside 'aangeslagen', zo zegt de presentator. De reden: Annemiek van Vleuten. De voormalig topwielrenster was maandag voor het eerst te gast in de talkshow, maar maakte na afloop in gesprek met Genee duidelijk dat haar optreden eenmalig was: "Dit was niet voor herhaling vatbaar."

"Ik zit hier toch een beetje als een aangeslagen man", bekent Genee dinsdagavond. René van der Gijp weet niet waar de presentator op doelt, terwijl Johan Derksen vermoedt dat het om het vertrek van NPO-voorzitter Frederieke Leeflang gaat. Genee geeft prijs dat het om Van Vleuten gaat: "Dat is toch de eerste keer in de historie van dit programma dat wij afgewezen worden, en niet dat wij zelf iemand affikken op tv. Maakt niet uit? Ik zit er verschrikkelijke mee", aldus de presentator.

Derksen toonde zich eerder warm pleitbezorger van het uitnodigen van Van Vleuten. "Ik was altijd supporter, maar ze kan nou het lazarus krijgen", grapt De Snor, die vervolgens serieus ingaat op de uitlatingen van Van Vleuten. "Dat meisje kende dit programma niet. Dan kom je hier plompverloren als je gewend bent aan zo'n vredige tafel te zitten waar iedereen even de beurt krijgt om zijn zegje te doen, en dan kom je in deze babylonische spraakverwarring terecht."

