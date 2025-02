Bas Nijhuis valt stil na pijnlijke vraag van Wilfred Genee: 'Nou...'

Bas Nijhuis valt maandagavond in Vandaag Inside even stil als presentator Wilfred Genee hem vraagt of er in Nederland nog scheidsrechters zijn die 'wél wat kunnen'. Genee geeft uiteindelijk zelf maar een antwoord, waar Nijhuis het overigens direct mee eens is: Dennis Higler.

De arbitrage, niet alleen de scheidsrechters van dienst maar zeker ook de VARs, liggen momenteel behoorlijk onder vuur in Nederland. Afgelopen weekend ging het weer mis, deze keer in Nijmegen. NEC kwam zondagmiddag in het thuisduel met Almere City op voorsprong door een vroege treffer van Sami Ouaissa. Daaraan leek in eerste instantie hands vooraf te zijn gegaan, maar dat werd door de als VAR dienstdoende Richard Martens niet zo beoordeeld. Achteraf bleek dat Sontje Hansen in aanloop naar de treffer buitenspel had gestaan, maar dat was de video-arbiter ontgaan.

Wat de Vandaag Inside-tafel betreft had de treffer van Ouaissa alleen al vanwege de hands-situatie moeten worden afgekeurd. "Hij kómt niet op zijn borst. Dat is toch bezopen?", zegt René van der Gijp. Nijhuis kan het niet ontkennen: "Ja, zo kijk ik er ook naar." Dat noopt Genee ertoe om te vragen: "Heb jij nou nog collega's die wél wat kunnen, of hoe zit dat op dit moment?" Nijhuis valt stil, zegt dan wel 'Nou...', maar maakt zijn zin niet af. "Noem er eens eentje die er nu even goed uitspringt?", dringt Genee vervolgens aan, om uiteindelijk zélf maar te antwoorden: "Higler deed het wel goed", stelt de presentator.

Zowel Nijhuis als Valentijn Driessen zijn het met Genee eens: "Die deed het wel goed, bij NAC Breda - Feyenoord", aldus de arbiter. Higler baarde in het Rat Verlegh Stadion opzien door een strafschop toe te kennen aan de thuisploeg voor een vermeende overtreding van Jakub Moder op Maxime Busi. Hoewel de VAR niet ingreep, ging de scheidsrechter tóch naar het scherm om zeker te zijn van zijn beslissing. Op de beelden zag Higler vervolgens dat het contact tussen beide spelers buiten het strafschopgebied plaatsvond, maar óók dat er helemaal geen sprake was van een overtreding. De arbiter trok zijn beslissing dan ook in en de wedstrijd werd hervat met een scheidsrechtersbal. "Het protocol laat ons de ruimte om als scheidsrechter zelf naar het scherm te gaan. De VAR roept mij bij een duidelijke fout, maar als ik al het gevoel heb dat ik de situatie heel graag wil terugzien, dan heb ik altijd de mogelijkheid om zelf naar het scherm te gaan", verklaarde Higler zijn beslissing na afloop in een zeldzaam interview met ESPN.

