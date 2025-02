Dennis Higler doet na NAC - Feyenoord iets wat zelden voorkomt

Dennis Higler is na afloop van de wedstrijd tussen NAC Breda en Feyenoord voor de camera van ESPN gekomen om een veelbesproken keuze toe te lichten. De scheidsrechter verklaarde waarom hij een strafschop van NAC introk.

In de tweede helft wees Higler naar de stip na contact tussen Jakub Moder en Maxime Busi. Hij dacht te zien dat Moder een overtreding beging. Daarna ging Higler naar het scherm om de beelden nog eens te bekijken. Aanvankelijk leek het vooral de vraag of het contact zich binnen of buiten het strafschopgebied afspeelde, maar na het zien van de beelden besloot Higler dat er helemaal geen sprake was van een overtreding. Een scheidsrechtersbal volgde. Bij NAC leidde het besluit tot veel onbegrip.

Scheidsrechters zelden voor de camera

Artikel gaat verder onder video

Anno 2025 komen scheidsrechters zelden nog voor de camera om hun beslissingen toe te lichten, maar Higler doet dat wel. Hij verklaart bij ESPN dat hij zélf het besluit nam om naar het scherm te gaan, dus niet op advies van videoscheidsrechter Robin Hensgens. Daar laat het protocol volgens Higler ruimte voor – er hoeft niet per se sprake te zijn van een ‘duidelijke fout’ om naar de kant te gaan. Uiteindelijk oordeelde Higler dat er simpelweg geen sprake was van een overtreding.

“Ik ben in ieder geval blij dat ik de kans krijg om het uit te leggen, want ik denk dat het goed is om toe te lichten. We hebben het normaal altijd over een ‘duidelijke fout’, maar ik wil toelichten waarom ik naar het scherm ben gegaan. Je ziet me in eerste instantie voor een strafschop fluiten om het contact bij de voeten. Die overtreding blijkt erbuiten te zijn. In de communicatie tussen mij en de VAR merk ik aan alles: ‘Dennis, ik kan geen duidelijk beeld vinden waarop een duidelijke overtreding te zien is.’ Toen heb ik zelf gezegd: ‘Als jij geen duidelijk beeld hebt, dan wil ik graag de situatie zelf beoordelen.’”

© ESPN

“Het is een belangrijk moment in de wedstrijd”, verklaart Higler. “Het protocol laat ons de ruimte om als scheidsrechter zelf naar het scherm te gaan. De VAR roept mij bij een duidelijke fout, maar als ik al het gevoel heb dat ik de situatie heel graag wil terugzien, dan heb ik altijd de mogelijkheid om zelf naar het scherm te gaan. Dat is wat er in dit geval gebeurd is.”

'Het was geen vrije trap'

Higler gaf een scheidsrechtersbal. “Dat betekent dat ik de hele overtreding ingetrokken heb. Wat je op de beelden kunt zien, is dat er minimaal contact is van de voeten naast elkaar. Ik denk dat de voeten elkaar misschien raken, maar dit is een situatie waar ik nooit – op het middenveld niet, in de zestien niet – voor zou fluiten. Als je naar het scherm gaat, moet je de hele situatie beoordelen en op basis daarvan de juiste beslissing nemen. En dat is geen vrije trap. Als het geen vrije trap is, geef je een scheidsrechtersbal.”

LEES OOK: NAC-supporters gooien met bier naar Paixão, die 225 seconden later slecht nieuws krijgt

Kwakman reageert cynisch

In de studio van ESPN reageert Kees Kwakman cynisch. "Dit is de man die tweede staat in het klassement van fluiten voor overtredingen", aldus de analist. Hij steekt een duim omhoog en zegt: "Goed uitgelegd." Vervolgens gaat hij inhoudelijk in op het contact. "Je ziet zelfs de voet van Moder zwikken, dus dat betekent dat hij de voet van Busi raakt." Wel vindt Kwakman het 'hartstikke goed' dat een scheidsrechter, in dit geval Higler, zelf besluit om naar het scherm te gaan.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Dennis Higler legt de situatie van het terugdraaien van de penalty uit🗣️



"Uiteindelijk zou ik hier nooit voor fluiten" — ESPN NL (@ESPNnl) February 15, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 NAC plaatst boze tweets tijdens wedstrijd tegen Feyenoord: 'Ongekend, ongelooflijk!'

Grote onvrede bij NAC Breda, nadat een strafschop werd ingetrokken in de wedstrijd tegen Feyenoord.