NAC plaatst boze tweets tijdens wedstrijd tegen Feyenoord: 'Ongekend, ongelooflijk!'

Grote onvrede bij NAC Breda, nadat een strafschop werd ingetrokken in de wedstrijd tegen Feyenoord. Op het account van NAC op X wordt gesproken van een ‘ongekend’ en ‘ongelooflijk’ moment.

Na een klein uur spelen wees Dennis Higler naar de strafschopstip, na contact tussen Jakub Moder en Maxime Busi. Op advies van videoscheidsrechter Robin Hensgens keek Higler de beelden nog eens terug. Aanvankelijk leek het vooral de vraag of het contact zich binnen of buiten het strafschopgebied afspeelde, maar na het zien van de beelden besloot Higler dat er helemaal geen sprake was van een overtreding.

Wel kreeg NAC-middenvelder Clint Leemans een gele kaart voor aanmerkingen op de wedstrijdleiding. Bij NAC heerst onbegrip. “Het is ongekend wat hier allemaal plaatsvindt. Ongelofelijk..... Geen strafschop, maar een scheidsrechtersbal. Busi wordt duidelijk geraakt....”, schrijft de club op X. “Wie kan deze situatie goed uitleggen? Roept u maar.”

'Higler gaat de singel in'

Ook de fans van NAC waren duidelijk ontevreden over het optreden van de arbitrage. "Hij gaat de singel in!", werd gedurende de tweede helft gezongen over Higler.

