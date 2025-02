NAC Breda - Feyenoord LIVE: 0-0 gelijkspel na enerverende krachtmeting

Na het midweekse Champions League-succes tegen AC Milan (1-0 zege) gaat Feyenoord zaterdagavond op bezoek bij NAC Breda. De wedstrijd begint om 18.45 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Feyenoord won vorige week zondag met 3-0 van Sparta Rotterdam, maar toch werd trainer Brian Priske een dag later ontslagen. Interim-trainer Bosschaart debuteerde tegen AC Milan en staat nu voor zijn vuurdoop in de Eredivisie. Feyenoord heeft een zege nodig in de jacht op de derde plek, terwijl NAC een opsteker kan gebruiken na de forse 5-0 nederlaag bij RKC Waalwijk van vorige week.