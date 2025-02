Vlam slaat in de pan bij NAC - Feyenoord: bizarre provocatie richting Igor Paixão

Een opmerkelijk moment in de wedstrijd tussen NAC Breda en Feyenoord. Verdediger van NAC provoceerde Feyenoord-aanvaller na een gewonnen duel om de bal.

In de twintigste minuut probeerde Paixão aan de zijlijn voorbij Greiml te sprinten, maar de Oostenrijkse verdediger voerde een goede tackle op de bal uit. Daarna zocht hij Paixão op, om recht in zijn gezicht uitbundig te juichen. Paixão was daar zichtbaar niet van gediend.

Het publiek van NAC kon de provocatie wel waarderen en reageerde enthousiast. Greiml voerde zijn tackle uit bij een 0-0 tussenstand.

Artikel gaat verder onder video

Volg de wedstrijd tussen NAC Breda en Feyenoord in ons liveverslag!

© ESPN

ESPN-commentator Vincent Schildkamp reageerde: “De mensen vinden het prachtig in Breda. Iets primitiefs heeft het natuurlijk wel. Greiml zoekt na een geweldige sliding even het contact. Het publiek vindt het mooi, maar scheidsrechter Dennis Higler is er minder van gediend." Higler sprak Greiml immers toe na het incident.

Spanningen bij NAC - Feyenoord

Dat er spanningen zijn tussen beide ploegen, is in ieder geval duidelijk. "Dat begon al heel vroeg, met het doorlopen van Sydney van Hooijdonk op Timon Wellenreuther", aldus Schildkamp. Later in de eerste helft was er een akkefietje tussen Quilindschy Hartman en Maxime Busi.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Fans van Feyenoord scanderen: er moet per direct nóg een kop rollen

Supporters van Feyenoord eisen na Brian Priske nóg een vertrek.