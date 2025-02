Fans van Feyenoord scanderen: er moet per direct nóg een kop rollen

Supporters van Feyenoord eisen het vertrek van Sjaak Troost. Vanuit het uitvak wordt voorafgaand aan de wedstrijd tegen NAC Breda opgeroepen tot het vertrek van de veelbesproken commissaris.

Deze week meldde het Algemeen Dagblad dat Troost degene was die in januari, voorafgaand aan Feyenoord – Bayern München, aan sponsors vertelde dat trainer Brian Priske ongeacht het resultaat ontslagen zou worden. Na de onverwachte 3-0 zege van Feyenoord duurde het nog enkele weken voordat het doek daadwerkelijk viel voor Priske. Afgelopen maandag maakte Feyenoord zijn vertrek bekend.

Ook in de zoektocht naar een opvolger zou Troost een opvallende rol spelen. Hij heeft zakelijke banden met de broer van Marino Pusic, die wordt genoemd als nieuwe trainer. Samen met rvc-voorzitter Toon van Bodegom zou Troost intern aansturen op de aanstelling van Pusic. Maar ESPN-journalist Sinclair Bischop legt zaterdagavond uit dat er nog meer stromingen zijn binnen Feyenoord.

“Er is een kamp binnen Feyenoord dat heel graag Pusic als trainer wil hebben. Met name Sjaak Troost, de voetbalman in de raad van commissarissen. Maar op hem is ook veel kritiek”, weet Bischop. “Vanuit het uitvak werd net nog gescandeerd dat Troost de volgende is die moet wijken bij Feyenoord. Kortom: er speelt heel veel op de achtergrond. Er is ook een kamp binnen Feyenoord dat niet wil dat algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese zich gaat bemoeien met de opvolger. Dan zijn er ook weer stromingen die voor Mark van Bommel willen gaan.”

‘René Hake als tussenpaus’

“Op dit moment wordt er misschien vooral tijd gekocht en moet de rust terugkeren. Zolang de resultaten goed zijn met Pascal Bosschaart, die overigens maar zestig dagen voor de groep mag staan, zal Feyenoord denken dat er niet heel snel een opvolger aangesteld hoeft te worden”, aldus de journalist. “Het is ook niet ondenkbaar dat, als er een tussenpaus nodig is, René Hake daarvoor in beeld komt. Die naam hoor ik ook vaak vallen als eventuele tussenpaus. Er is dus een hoop onduidelijk.” Zaterdagochtend werd duidelijk dat vanuit de rvc ook geopperd zou zijn om Erik ten Hag te benaderen.

Volg de wedstrijd tussen NAC Breda en Feyenoord in ons liveverslag!

Ben je het eens met de kritiek van de Feyenoord-fans op Sjaak Troost? Laden... 87.9% Ja 12.1% Nee 495 stemmen

