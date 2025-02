Giovanni van Bronckhorst reageert zeer stellig als hij wordt gevraagd naar Feyenoord

Feyenoord hoeft Giovanni van Bronckhorst niet te bellen in de zoektocht naar een opvolger van Brian Priske. Van Bronckhorst, die in 2017 als hoofdtrainer van Feyenoord kampioen werd van Nederland, heeft woensdagavond voor de camera’s van Ziggo Sport laten weten dat een terugkeer bij de club uit Rotterdam-Zuid geen optie voor hem is.

Feyenoord nam eerder deze week afscheid van Priske, die na het afgelopen seizoen werd aangesteld als opvolger van Arne Slot. Waar het huwelijk tussen Feyenoord en Slot een enorm succes werd, is de samenwerking met Priske uiteindelijk zeer teleurstellend verlopen. Priske loodste Feyenoord weliswaar naar de eindzege van de Johan Cruijff Schaal en de tussenronde van de Champions League, maar de prestaties in de Eredivisie waren ondermaats en er zou ook een gebrek aan ‘chemie’ zijn geweest tussen de spelersgroep en een deel van de technische staf.

In de aanloop naar de heenwedstrijd tegen AC Milan in de tussenronde van de Champions League zijn al de nodige namen gelinkt aan de positie van hoofdtrainer in De Kuip, maar Van Bronckhorst zal Priske in ieder geval sowieso niet gaan opvolgen. Van Bronckhorst was een paar jaar geleden zeer succesvol werkzaam als hoofdtrainer van Feyenoord, maar heeft geen trek in een hereniging. “Ik ben nog niet gebeld. Het is voor mij geen optie. Ik koester alle mooie momenten die ik hier met Feyenoord heb beleefd, maar voor mij is dat geen optie nee”, zo liet Van Bronckhorst woensdagavond weten in de voorbeschouwing van Ziggo Sport op de Champions League-kraker in De Kuip.

'Nee, trainer van Feyenoord worden is voor mij geen optie!' ❌

Giovanni van Bronckhorst wordt in ieder geval 𝐧𝐢𝐞𝐭 de opvolger van Brian Priske 🧑‍🏫#ZiggoSport #UCL #FEYMIL pic.twitter.com/KDW7ipTQrC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 12, 2025

Van Bronckhorst over opvallende uitspraak Te Kloese

Van Bronckhorst liet daarvoor kort zijn licht schijnen over het vertrek van Priske. De Deen leek er na de sensationele overwinning op Bayern München al uit te vliegen, maar directeur Dennis te Kloese sprak daags na het verrassende resultaat in de voorlaatste speelronde van de competitiefase van de Champions League tóch zijn vertrouwen uit in de hoofdtrainer. Priske zou in elk geval ‘voorlopig’ aanblijven als hoofdtrainer. De overwinning op Bayern München kreeg echter geen passend vervolg. Feyenoord verloor in de Champions League van LOSC Lille (6-1), in de Eredivisie van aartsrivaal Ajax (2-1) en in de kwartfinales van de KNVB-beker van PSV (2-0). De Rotterdammers boekten afgelopen zaterdag weliswaar een 3-0 zege op stadgenoot Sparta, maar twee dagen later kreeg Priske te horen dat hij alsnog zijn spullen moest pakken.

Te Kloese sprak een week geleden voorafgaand aan het bekerduel met PSV nog de ‘hoop’ uit dat Priske hoofdtrainer zou blijven. Van Bronckhorst werd gevraagd naar de uitspraak van de directeur. “Dan weet je wel dat je moet blijven presteren. Ik zie het een beetje vanaf een afstand natuurlijk, maar ik verplaats me dan vooral in de schoenen van Brian Priske, omdat ik natuurlijk zelf ook trainer ben. Het laat ook weer zien met wat voor machtsspel en spanningsvelden je te maken krijgt als je trainer bent bij een grote club zoals Feyenoord”, zo klonk het.

