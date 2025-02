Feyenoord-watcher onthult: 'Vrienden van Feyenoord duwen déze trainer naar voren'

Er circuleren op dit moment vier namen als mogelijke opvolger van Brian Priske bij Feyenoord. Clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad gaat in de AD Voetbalpodcast de kandidatenlijst één voor één bij langs en legt uit wat de voors en tegens zijn als het gaat om Marino Pusic, Mark van Bommel, Dick Schreuder en Erik ten Hag - al dan niet in combinatie met René Hake.

Marino Pusic: 'Hij zal wel een plus hebben'

Pusic, voormalig assistent van Arne Slot en tegenwoordig hoofdtrainer van Shakhtar Donetsk, wordt veelvuldig in verband gebracht met de vacature die in De Kuip is ontstaan na het ontslag van Priske. Onder meer commissaris Sjaak Troost zou een warm pleitbezorger van zijn terugkeer zijn. "Pusic speelt wat meer in de lijn van Slot, hij zal wel een plus hebben. Ik heb Shakhtar een paar keer zien spelen. In alle eerlijkheid vond ik dat team goed spelen, dat pleit ook voor hem", meent Gouka. Shakhtar lijkt, afgaande op de woorden die sportief directeur Darijo Srna dinsdag sprak, echter niet van plan te zijn mee te werken aan een tussentijds vertrek van Pusic.

'Van Bommel wordt naar voren geduwd door Vrienden van Feyenoord'

Artikel gaat verder onder video

Dan Van Bommel, die afgelopen zomer na twee jaar vertrok bij het Belgische Royal Antwerp FC en sindsdien werkloos thuis zit. De oud-PSV'er - en schoonzoon van voormalig Feyenoord-trainer Bert van Marwijk - liet dinsdag in de studio van Ziggo Sport nog weten open te staan voor Feyenoord: "De telefoon staat altijd aan", klonk het onder meer. "Van Bommel is natuurlijk wel een trainer die wat dingen heeft neergezet", meent Gouka. Zijn PSV-verleden speelt echter wel degelijk een rol: "Ik weet dat hij niet echt populair is in Rotterdam, maar het is wel een jongen met een eigen voetbalvisie. Ik lees weleens dat Feyenoorders het niet in hem zien zitten en dat ze twijfelen over zijn voetbalvisie, maar die heeft hij wel degelijk." Bovendien is een andere belangrijke stroming binnen Feyenoord voorstander van de komst van Van Bommel: "Hij wordt dan weer naar voren geduwd door de Vrienden van Feyenoord, dan krijg je altijd weer een tegenreactie", aldus Gouka. Daar staat tegenover dat de raad van commissarissen van Feyenoord - volgens Valentijn Driessen althans - mordicus tégen een dienstverband voor Van Bommel zou zijn.

'Dick Schreuder speelt eigenlijk zoals Priske dat wilde doen'

Daarna komt de clubwatcher aan bij Dick Schreuder. De oudere broer van voormalig Ajax-trainer Alfred Schreuder werd in januari aan de kant gezet door het Spaanse CD Castéllon en is dus eveneens per direct beschikbaar. Volgens Gouka komt Scheuder, die eerder indruk maakte bij PEC Zwolle, qua visie meer in de buurt van Priske. "Dick Schreuder speelt een heel ander soort voetbal dan Slot, maar wél heel aanvallend. Eigenlijk een beetje zoals Priske dat wilde doen, 3-4-3 met heel veel risico. Eigenlijk gewoon dat systeem dat Atalanta speelt."

'Niet het idee dat Ten Hag terug wil naar de Eredivisie'

Vervolgens komt Gouka op de mogelijke komst van Erik ten Hag, die eind oktober op straat werd gezet door Manchester United. Opvallend genoeg dook zijn assistent René Hake - die overigens óók met Pusic heeft gewerkt in zijn Twente-jaren - als genodigde van Feyenoord op bij het Champions League-duel met Bayern München. "Ten Hag is echt een grote naam", zegt Gouka. "En Hake hebben ze ook al een beetje in deze staf geoppperd, dat dat misschien de oplossing zou zijn toen het slecht ging." De journalist heeft er een hard hoofd in dat het Feyenoord zou lukken om Ten Hag te strikken: "Dat zou natuurlijk kunnen, maar ik heb niet het idee dat Ten Hag na Manchester United terug wil naar de Eredivisie - en dan naar Feyenoord. Maar goed, ik had ook niet gedacht dat Slot destijds naar Feyenoord zou komen."

Hake als hoofdtrainer?

Host Etienne Verhoeff vraagt vervolgens of het uitgesloten is dat Hake als hoofdtrainer aan de slag zou gaan in De Kuip. "Wat ik gehoord heb, en dit is een podcast, dus het zijn geen nieuwsberichten natuurlijk, dat Hake daarin wel een klein beetje gepolst is toen Priske er al was", onthult Gouka. Dat lijkt echter om een rol als assistent te gaan, zo blijkt uit de woorden van de journalist: "Dat hij misschien in die staf zou kunnen plaatsnemen, zodat dat een beetje opgelost kon worden. Maar Priske zag dat geprek al helemaal niet zitten, dat is wat ik heb gehoord. Dus daarom is hij wel een beetje in beeld gebleven. Dus je zou kunnen denken: Hake kan dan gedurende dit seizoen nog een rol vervullen als ze zeker weten dat Ten Hag komt. Dan kun je dat duo later herenigen en kun je ze samen laten werken. Maar nogmaals: ik kan me niet voorstellen dat Ten Hag zijn eerste stap na Manchester United, wat toch een grote club is waar hij het zeker niet goed heeft gedaan maar ook niet superslecht, in zijn eerste seizoen. Dat hij dat niet wil verzilveren bij andere clubs die hem ongetwijfeld op het lijstje hebben staan."

Wie vind jij de meest geschikte opvolger voor Brian Priske bij Feyenoord? Laden... 42% Marino Pusic 4.1% Dick Schreuder 26% Mark van Bommel 17.3% Erik ten Hag / René Hake 10.7% Anders, namelijk... 3547 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Driessen zet streep door één mogelijke opvolger Priske: 'RvC Feyenoord wil hem niet'

Valentijn Driessen weet wie in ieder geval niet de nieuwe trainer van Feyenoord wordt.