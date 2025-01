Opvallend: Nederlandse trainer duikt op in De Kuip tijdens Feyenoord - Bayern

René Hake is woensdagavond gespot tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Bayern München in De Kuip. De ontslagen assistent-trainer van Manchester United is aandachtig toeschouwer bij het Champions League-duel van de Rotterdammers. Het is onduidelijk waarom Hake aanwezig is.

Hake is sinds december vorig jaar werkloos. De voormalig trainer van Go Ahead Eagles begon het seizoen als assistent van Erik ten Hag bij Manchester United, maar moest vertrekken toen Ten Hag ontslagen werd. Hake werd in de weken daarna gelinkt aan een dienstverband bij Almere City en West Bromwich Albion.

Mogelijke opvolger Priske?

Woensdagavond is Hake aanwezig in De Kuip om de wedstrijd tussen Feyenoord en Bayern München te aanschouwen. Volgens diverse media wordt Feyenoord-trainer Brian Priske na dit duel ontslagen, waardoor de Rotterdammers dus op zoek moeten naar een nieuwe oefenmeester. De grote vraag is of Hake om deze reden op de tribune zit.

Marino Pusic zou fungeren als voornaamste kandidaat om de nieuwe hoofdtrainer te worden van de nummer vier van de Eredivisie. Het is onduidelijk of Hake eveneens in beeld is bij Feyenoord. Pusic werkte in het verleden samen met Hake, als assistent bij FC Twente in 2017.