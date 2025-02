Driessen zet streep door één mogelijke opvolger Priske: 'RvC Feyenoord wil hem niet'

Mark van Bommel wordt niet de nieuwe trainer van Feyenoord. Dat zegt Valentijn Driessen althans stellig in Vandaag Inside. De Rotterdammers zijn op zoek naar een opvolger voor de maandag vertrokken Brian Priske, maar voor de aanstelling van PSV-icoon Van Bommel zou binnen de raad van commissarissen van Feyenoord te weinig draagvlak bestaan.

Feyenoord nam maandag dan tóch afscheid van Priske, die zeven maanden geleden als opvolger van Arne Slot naar De Kuip werd gehaald. Het hoofd van de trainer leek al op het hakblok te liggen voorafgaand aan het Champions League-duel met Bayern München, maar na een 3-0 zege op de Duitse recordkampioen mocht de Deen blijven zitten. Het bleek uiteindelijk slechts uitstel van executie: maandag maakte Feyenoord bekend dat Priske niet langer hoofdtrainer is. Morgen (woensdag) wordt hij op de bank vervangen door interim-trainer Pascal Bosschaart als de Rotterdammers het opnemen tegen AC Milan in de tussenronde van de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mark van Bommel glimlacht breed als Hugo Borst Feyenoord ter sprake brengt

In de tussentijd gaat Feyenoord op zoek naar een definitieve opvolger voor Priske. Namen als Van Bommel, maar ook die van Slots voormalige assistent Marino Pusic (Shakhtar Donetsk) en de clubloze trainers Giovanni van Bronckhorst en Erik ten Hag gaan onder meer rond in het geruchtencircuit. Eerstgenoemde gaat het echter sowieso niet worden, zegt Driessen: "Van Bommel gaan ze niet halen. De raad van commissarissen wil Van Bommel niet, met hem haal je veel te veel ellende op je hals", zegt de chef voetbal van De Telegraaf. "Pusic zat in het kamp van Slot, en daar willen ze naar terug. Dus dat zal de eerste kandidaat zijn", denkt Driessen.

Derksen zou Van Bommel boven Pusic verkiezen: 'Uitstekende keuze'

Johan Derksen ziet in Van Bommel en Feyenoord juist wél een match: "Ik vind Van Bommel een uitstekende keuze hoor, ik vind hem wel een goede jongen." Driessen werpt daar tegenin dat de commissarissen van de Rotterdammers het nou eenmaal niet in de clubloze Limburger zouden zien zitten. "Als je Pusic en Van Bommel naast elkaar zet, dan zou je toch voor Pusic gaan?", vraagt de journalist. "Nee, dan zou ik Van Bommel nemen", blijft Derksen bij zijn standpunt. "Ja, jij wel", reageert Driessen. "Maar zij niet, en ik begrijp heel goed dat ze Pusic nemen. Dat is gewoon in de lijn van Slot. En bij Van Bommel moet je ook maar afwachten, bij hem is altijd wat."

VIDEO - Driessen weet wie Priske moet opvolgen: 'Dat zal de eerste kandidaat zijn'

Welke trainer lijkt jou het meest geschikt om Brian Priske op te volgen bij Feyenoord? Laden... 43.4% Marino Pusic 13.8% Mark van Bommel 15.5% Giovanni van Bronckhorst 16.7% Erik ten Hag 10.5% Anders, namelijk... 484 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Opvallende afwezige op trainingskamp Feyenoord: 'Was vooraf keurig gemeld'

Feyenoord vloog naar Marbella voor een trainingskamp, maar opvallend genoeg was de nieuwe fysiektrainer Thomas Carpels (35) daar helemaal niet bij aanwezig.