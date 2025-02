Bosschaart interim-trainer Feyenoord na vertrek Priske

Pascal Bosschaart, momenteel coach van de Onder 21, neemt tijdelijk het stokje over van Brian Priske bij Feyenoord. Dat schrijft het Algemeen Dagblad maandagmiddag.

Feyenoord maakte het vertrek van Priske zojuist bekend. In 'goed overleg' is besloten tot de breuk. De club kondigde aan dinsdag een interim-staf te willen presenteren. Het lijkt er dus op dat Bosschaart die gaat leiden. Hij zal debuteren in de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan van woensdagavond.

De technische staf van Feyenoord is flink uitgekleed, want assistent-trainers Lukas Babalola Andersson en Björn Hamberg vertrekken in het kielzog van Priske. De enige overgebleven assistent-trainer is John de Wolf.

'Van Bronckhorst, Van Bommel en Ten Hag genoemd'

Het vertrek van Priske is geen grote schok. In de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München (22 januari) werd al gespeculeerd over zijn vertrek, maar Feyenoord won verrassenderwijs met 3-0. Priske mocht blijven zitten. De zege was echter niet het startsein voor een ommekeer. Er volgden nederlagen tegen Lille (6-1 in de Champions League), Ajax (2-1 in de Eredivisie) en PSV (2-0 in de beker). Zaterdag werd dus wel met 3-0 gewonnen van Sparta.

Vorige maand werd Priske door Valentijn Driessen al een 'dead man walking' genoemd. "Inmiddels vallen de namen van Giovanni van Bronckhorst, Mark van Bommel en zelfs Erik ten Hag te beluisteren", zei hij toen zelfs.

Wat verwacht je van de debuutwedstrijd van Bosschaart tegen AC Milan? Laden... 25.9% Winst Feyenoord 15.5% Gelijkspel 58.5% Winst AC Milan 3746 stemmen

