Vijf spelers van PSV en Feyenoord moeten oppassen in de Champions League

PSV en Feyenoord treden deze week aan in de tussenronde van de Champions League. Bij beide ploegen moeten enkele spelers op hun hoede zijn voor een gele kaart. Bij PSV staan drie spelers op scherp; Feyenoord heeft twee spelers die zich geen gele kaart kunnen veroorloven.

PSV gaat dinsdagavond op bezoek bij Juventus. Joey Veerman, Mauro Júnior en Rick Karsdorp hebben dit seizoen allemaal al twee gele kaarten ontvangen in de Champions League. Een derde betekent een schorsing van één wedstrijd. Als zij dinsdag dus tegen een kaart aanlopen, missen ze de return in Eindhoven.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord treedt woensdagavond thuis aan tegen AC Milan. Bij de Rotterdammers staan Gernot Trauner en Ibrahim Osman op scherp. De inzetbaarheid van Trauner is overigens nog twijfelachtig. Na de 3-0 zege op Sparta zei trainer Brian Priske dat zijn blessure ‘niet meevalt’. Trauner ontbrak vorige week woensdag al in de verloren bekerwedstrijd tegen PSV (2-0). De medische staf dacht in eerste instantie dat hij zaterdag tegen Sparta weer in actie zou kunnen komen, maar toen volgde een terugslag op het trainingsveld.

LEES OOK: ‘UEFA denkt serieus na over volgende rigoureuze verandering in Champions League’

Spelers op scherp bij Juventus en Milan

Ook de tegenstanders van PSV en Feyenoord hebben spelers die op hun tellen moeten passen. Teun Koopmeiners en voormalig Ajacied Francisco Conceição (Juventus) missen de trip naar Eindhoven, als ze dinsdag tegen een kaart aanlopen. Bij Milan gaat het om Theo Hernández, Youssouf Fofana en Samuel Chukwueze. Verder is Yunus Musah geschorst tegen Feyenoord, omdat hij een rode kaart kreeg in de vorige Champions League-wedstrijd tegen Dinamo Zagreb.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brian Priske voert moeilijk gesprek: 'Hij begrijpt het, maar is niet akkoord'

Quilindschy Hartman betreurt zijn afwezigheid in de Champions League-selectie van Feyenoord.