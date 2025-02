‘UEFA denkt serieus na over volgende rigoureuze verandering in Champions League’

De UEFA denkt er serieus over na om in de toekomst geen verlengingen meer te laten spelen in de knock-outfase van de Champions League en daarmee ook de Europa League en Conference League, zo weet The Guardian. Daarmee wil de bond proberen het aantal speelminuten voor spelers van topclubs te verminderen.

De afgelopen jaren heeft de UEFA de nodige veranderingen doorgevoerd op het gebied van Europees voetbal. Zo werd de uitdoelpuntenregel – bij een gelijke stand over twee duels, ging de ploeg met de meeste doelpunten in de uitwedstrijd door – al geschrapt, terwijl ook de Conference League in seizoen 2021/22 werd geïntroduceerd als derde Europese niveau. Sinds dit seizoen is de opzet van de drie toernooien volledig op de schop gegaan, met een grote competitiefase in plaats van verschillende groepen van vier teams.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Arne Slot laat LOSC Lille - Feyenoord niet onbesproken op zijn persconferentie

Mogelijk gaat daar in de komende jaren dus het afschaffen van verlenging bijkomen. Recent is er veel druk komen te liggen op de UEFA en de FIFA vanwege de steeds voller wordende speelkalender. Die heeft bij een flink aantal topspelers al geleidt tot flinke spierblessures. Het afschaffen van de verlenging zou wat dat betreft uitkomst moeten bieden en de UEFA wil spelers van topclubs daarmee tegemoetkomen. Het is nog niet duidelijk of dit zal gelden voor alle rondes in de knock-outfase, of dat er voor de finale een uitzondering gemaakt zal worden.

LEES OOK: Transfers bij Feyenoord dwingen Brian Priske tot lastige keuze voor de Champions League

Volgens de Engelse krant is de UEFA de aanpassing momenteel serieus aan het overwegen, maar zijn de discussies hierover nog van informele aard. Officieel staat het onderwerp namelijk nog niet op de agenda bij de Europese bond. Daardoor is de verwachting dat de verandering, mocht deze worden doorgevoerd, niet in de huidige cyclus van uitzendrechten ten uitvoer gaat komen. Deze loopt tot het einde van seizoen 2026/27.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 John de Wolf confronteert Pol van Boekel en heeft duidelijk hoorbare boodschap

Na de eerste helft van de bekerwedstrijd tussen PSV en Feyenoord liep John de Wolf mee met arbiter Pol van Boekel richting de catacomben.