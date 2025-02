Transfers bij Feyenoord dwingen Brian Priske tot lastige keuze voor de Champions League

Feyenoord-supporters wachtten op de slotdag van de winterse transferwindow met smart op een rechtsbuiten, maar moesten het uiteindelijk doen met de komst van Stéphano Carrillo en . Twee spelers die vooral met het oog op de toekomst zijn gehaald door de Rotterdammers. De verrichtingen op de transfermarkt dwingen trainer Brian Priske echter wel tot het maken van keuzes. Met erbij zou de Deen vijf nieuwe spelers kunnen inschrijven voor de knock-outfase van de Champions League, maar twee daarvan zullen de lijst niet halen.

Mocht Feyenoord nog iets van het seizoen willen maken, dan lijkt dat in de Champions League te moeten gaan gebeuren. De Rotterdammers legden in augustus weliswaar beslag op de eindzege van de Johan Cruijff Schaal, maar in de Eredivisie bedraagt de achterstand op PSV en Ajax respectievelijk al veertien en twaalf punten en het avontuur in de KNVB-beker zit er na de 2-0 nederlaag in Eindhoven ook al op. In de tussenronde van de Champions League wacht het tweeluik met uitgerekend AC Milan, dat zich eerder deze week verzekerde van de komst van Santiago Giménez. De Mexicaan stond voor de winterstop lange tijd aan de kant met een bovenbeenblessure, maar was na zijn rentree van grote waarde voor Feyenoord.

De Rotterdammers hoopten een deel van de transfersom die zij ontvangen voor Giménez op Deadline Day te kunnen investeren in een nieuwe rechtsbuiten, maar die kwam er uiteindelijk niet. Ze verzekerden zich nog wel van de komst van Oussama Targhalline en Stéphano Carrillo, die de overstap maakten van respectievelijk Le Havre (Frankrijk) en Santos Laguna (Mexico). Daarmee kwam het aantal nieuwe spelers bij Feyenoord op vier, want eerder in de transferwindow hadden Liam Bossin (gehuurd van FC Dordrecht) en Jakub Moder (voor anderhalf miljoen euro overgekomen van Brighton & Hove Albion) al getekend in De Kuip. Dit betekent dat Priske gedwongen wordt een keuze te maken, want hij mag slechts drie nieuwe spelers inschrijven voor de Champions League.

Twee spelers vallen af voor de Champions League

Read was niet speelgerechtigd voor de competitiefase, maar wordt nu ongetwijfeld opgenomen op de A-lijst. De rechtsback maakt een sterke ontwikkeling door en is dit seizoen een van de lichtpuntjes in Rotterdam-Zuid. Hij is weliswaar geboren na 1 januari 2003, maar draagt pas sinds de zomer van 2023 het shirt van Feyenoord. Read komt daarom niet in aanmerking voor de B-lijst. Dit betekent dat Priske uit het rijtje Read, Bossin, Moder, Targhalline en Carrillo twee spelers zal moeten teleurstellen. Naast Read lijkt ook Bossin een zekerheidje. Priske zag in de persoon van Justin Bijlow zijn eerste doelman wegvallen met een blessure. De Rotterdammer keepte tegen Bayern München nog een dijk van een wedstrijd, maar raakte op bezoek bij LOSC Lille opnieuw geblesseerd en mist daardoor het restant van het seizoen.

Priske zal naar alle waarschijnlijkheid dus een keuze maken tussen Moder, Targhalline en Carrillo. Van laatstgenoemde werd eerder deze week al bekend dat hij in eerste instantie is gehaald om de jeugdopleiding te versterken. De pas achttienjarige spits verblijft bovendien nog in zijn thuisland Mexico, waar hij in afwachting is van zijn verblijfs- en werkvergunning. Zodra de papieren binnen zijn, sluit hij zo spoedig mogelijk aan bij zijn nieuwe ploeg. Omdat dit nog wel even kan duren en het eerste duel met AC Milan volgende week woensdag al op het programma staat, is het aannemelijk dat Priske hem niet inschrijft. Dan moet Priske nog een knoop doorhakken op het middenveld. Kiest hij voor Moder of Targhalline? Eerstgenoemde maakte tegen Ajax en PSV geen sterke indruk, maar weet wel hoe het is om op een hoog niveau te voetballen. Niet alleen speelde hij in de Premier League, ook was hij met Polen al actief tijdens twee EK’s, waaronder afgelopen zomer nog in Duitsland.

