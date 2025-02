Te Kloese wil één ding niet hardop zeggen over Priske: 'Het moet goed met de club gaan, Hans'

Dennis te Kloese spreekt voorafgaand aan het bekerduel dat zijn club Feyenoord woensdagavond tegen PSV speelt een duidelijke ambitie voor de tweede seizoenshelft uit. In gesprek met ESPN-verslaggever Hans Kraay junior wil de algemeen directeur van de Rotterdammers echter niet hardop uitspreken dat trainer Brian Priske het seizoen afmaakt.

Feyenoord ging afgelopen zondag onderuit in De Klassieker tegen Ajax (2-1). Het elftal van Priske vindt zichzelf daardoor terug op een teleurstellende vijfde plaats in de Eredivisie, met veertien punten minder dan de koploper uit Eindhoven en eentje minder dan de nummer vier AZ; waarbij aangetekend dat die beide clubs al wel een wedstrijd meer hebben gespeeld.

Kraay junior vraagt Te Kloese wat zijn ambities zijn voor de tweede seizoenshelft en krijgt een duidelijk antwoord: "Wij hebben geen constante periode in de Eredivisie achter de rug. Dat moet echt constant worden om de ambities die we voor het seizoen hebben uitgesproken te behalen." De verslaggever vraagt vervolgens of Feyenoord derde 'moet' worden, waarop Te Kloese bevestigt: "Dat moeten we worden, ja natuurlijk. Wij moeten als club zijnde ons profileren met de hoogste ambitie en ons hier goed presenteren. Spelers moeten graag naar ons toe willen komen, dan hebben wij ook de verplichting om goed te presteren."

Vervolgens brengt Kraay junior het gesprek op de positie van Priske. Twee weken gelden gondsde het nog van de geruchten over een naderend ontslag voor de Deen, maar daags na de zege op Bayern München sprak Te Kloese openlijk zijn steun uit voor de opvolger van Arne Slot. Inmiddels gaan er geruchten dat invloedrijke groeperingen (sponsoren en de Vrienden van Feyenoord) rond de club alsnog van de trainer af zouden willen, zo stipt Kraay junior aan. "In hoeverre kun jij zeggen dat hij safe is, tot het einde van het seizoen?", vraagt de verslaggever dan ook. Te Kloese zegt eerst dat hij het gek vindt dat hijzelf na drie jaar hosanna-stemming plotseling als een soort melaatse wordt behandeld, waarna Kraay de vraag over Priske herhaalt: "In hoeverre kun jij zeggen dat hij minimaal het seizoen afmaakt?"

De directeur geeft echter opnieuw een ontwijkend antwoord: "Als er momenten zijn geweest om iets te veranderen, dan hebben we het niet gedaan. Dat is zeker naar hem en mét hem in overleg, een vertrouwenskwestie. Nee, hij mag niet 'toevallig' blijven omdat hij met 3-0 van Bayern München heeft gewonnen." Kraay concludeert: "Hij maakt het seizoen af...?", maar wéér wil Te Kloese zich daar niet aan branden. "Ik hoop het wel, ja." De verslaggever reageert: "Oh, dat klinkt niet heel erg zeker." Te Kloese legt uit: "Dan gaat het goed met de club. Het moet goed met de club gaan, Hans."

