Feyenoord komt op Deadline Day met een duidelijke boodschap voor Ramiz Zerrouki

De aanstaande komst van betekent naar alle waarschijnlijkheid het einde van bij Feyenoord. Volgens clubwatcher Martijn Krabbendam maakt de transfer van de Marokkaanse middenvelder ‘duidelijk’ dat de Rotterdammers geen toekomst zien in Zerrouki, die anderhalf jaar geleden overkwam van FC Twente. Krabbendam schat in dat Zerrouki de komst van Targhalline gaat ‘gebruiken’ om na dit seizoen voor een niet al te hoge transfersom weg te kunnen.

De transfer van Zerrouki van FC Twente naar Feyenoord had nogal wat voeten in de aarde. Nadat de Tukkers meerdere biedingen vanuit Rotterdam naast zich neer hadden gelegd, bereikten de clubs medio 2023 alsnog een akkoord over een overstap van de middenvelder. Feyenoord telde uiteindelijk ruim zeven miljoen euro neer voor de komst van de Amsterdammer. Zerrouki heeft de verwachtingen echter geen moment waar kunnen maken. Tijdens zijn eerste seizoen wisselde hij goede optredens af met mindere wedstrijden en in de huidige jaargang was hij al regelmatig het mikpunt van kritiek, bijvoorbeeld na zijn rode kaart vroeg in het seizoen tegen Sparta én in de thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen in de Champions League.

Zerrouki kwam desondanks al tot 22 wedstrijden dit seizoen. Na de winterstop verscheen hij al regelmatig aan de aftrap, al gingen de laatste drie wedstrijden tegen Bayern München, LOSC Lille en Ajax vanwege een blessure aan hem voorbij. Hij zag in die periode In-beom Hwang en Quinten Timber terugkeren van blessures, terwijl Feyenoord in de persoon van Jakub Moder een nieuwe middenvelder haalde. Zerrouki heeft zijn kansen op een basisplaats dus flink zien slinken. Met de mogelijke aanstaande komst van Targhalline dreigt het al helemaal een lastig verhaal voor hem te gaan worden. “Zijn komst zal wel een mini carrousel in beweging gaan zetten”, zo schrijft Krabbendam op de website van Voetbal International.

Zerrouki én Timber bezig aan laatste maanden bij Feyenoord

De clubwatcher voorspelt een zomers vertrek van Zerrouki. “Als Zerrouki nog niet doorhad dat Feyenoord van hem af wil, dan maakt deze transfer van Targhalline het wel duidelijk. Zerrouki zal het vast gebruiken om komende zomer voor een niet al te hoge transfersom weg te kunnen; er is blijkbaar geen enkel vertrouwen meer, dus waarom zou hij nog blijven”, zo vraagt Krabbendam zich af. Zerrouki heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2027. De verbintenis van Timber loopt een jaar eerder af. Feyenoord zal zijn aanvoerder ongetwijfeld langer binnenboord willen houden, maar Krabbendam verwacht dat hij bezig is aan zijn laatste maanden in De Kuip. “De Marokkaan (Targhalline, red.) is bovendien ook alvast gehaald om mogelijke andere mutaties op het middenveld op te vangen. De kans lijkt niet groot dat Quinten Timber volgend jaar nog in De Kuip speelt”, zo klinkt het.

Timber is sinds dit seizoen de aanvoerder van Feyenoord. Na een sterk afgelopen seizoen worstelde hij voor de winterstop met zijn vorm. Timber stond bovendien in de eerste weken na de jaarwisseling geblesseerd aan de kant. Hij maakte afgelopen zondag in De Klassieker tegen Ajax zijn rentree. Hoewel hij niet kon voorkomen dat de Amsterdammers aan het langste eind trokken, slaagde hij er wel in zijn stempel te drukken. Timber was verantwoordelijk voor de gelijkmaker en stuwde het niveau van zijn ploeg duidelijk omhoog.

