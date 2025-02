'Feyenoord verrast: Marokkaans international Oussama Targhalline op weg naar De Kuip'

Feyenoord gaat zich op de laatste dag van de winterse transferperiode nog versterken met , zo meldt 1908.nl. De middenvelder, die één A-interland voor Marokko achter zijn naam heeft, moet overkomen van het Franse Le Havre en zou dinsdagmiddag in Rotterdam moeten landen om zijn overstap af te ronden. Volgens Foot Mercato tekent Targhalline een contract tot medio 2028 in De Kuip.

Targhalline (22) is geboren in het Marokkaanse Sidi Belyout en werd in 2020 door Olympique Marseille naar Frankrijk gehaald. De verdedigende middenvelder zou uiteindelijk drie officiële wedstrijden voor L'OM spelen en werd door de topclub tussentijds uitgeleend aan het Turkse Alanyaspor, alvorens Targhalline in de winterstop van het seizoen 2022/23 transfervrij de overstap naar Le Havre maakte.

Bij de club uit Normandië Targhalline kreeg regelmatig speeltijd. Dit seizoen kwam hij veertien competitieduels binnen de lijnen bij Le Havre, dat na twintig speelronden onderaan bungelt in de Ligue 1. Het contract van de Targhalline bij Le Havre loopt komende zomer af, waardoor de club alleen deze winter nog een transfersom aan hem kan verdienen. Bij Feyenoord zou Targhalline in aanmerking kunnen komen voor de positie van verdedigende óf centrale middenvelder.

Targhalline werd in de zomer van 2024 voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko, maar van een debuut kwam het pas in september van het vorige jaar. In het uitduel bij Lesotho, in de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup, mocht de middenvelder 90 minuten blijven staan en wisten de Atlasleeuwen met 0-1 te zegevieren. Bondscoach Wahid Regragui heeft Targhalline sindsdien iedere interlandperiode opnieuw uitgenodigd, maar van een tweede A-interland kwam het vooralsnog niet.

