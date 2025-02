Feyenoord bereikt akkoord over talentvolle Mexicaan als opvolger van Giménez

Feyenoord heeft een akkoord bereikt met het Mexicaanse Santos Laguna over de komst van Stéphano Carrillo (18), zo weet De Telegraaf. De jonge Mexicaan moet achter Ayase Ueda en Julián Carranza de derde spits worden in Rotterdam. Dinsdag moeten de aankoop, al het papierwerk en de medische keuring worden afgerond.

Carrillo moet bij Feyenoord de opvolger worden van Santiago Giménez. De 23-jarige spits vertrok in de laatste dagen van de transferperiode naar AC Milan, waardoor men het in Rotterdam de rest van het seizoen zonder de clubtopscorer moet doen. Daarom wil Feyenoord zich op de laatste dag van de transferperiode nog op aanvallend gebied versterken.

Volgens de krant is de keuze uiteindelijk gevallen op Carrillo. De achttienjarige Mexicaan gaat voor een bedrag van 2,5 miljoen euro de transfer maken naar De Kuip en gaat voorlopig als derde spits fungeren achter Ueda en Carranza. Op de slotdag van de transferperiode moet Feyenoord de aankoop nog wel afronden. Ook het papierwerk en de medische keuring moeten dinsdag nog worden voltooid.

Carrillo kwam tot dusver achttien keer in actie voor de Mexicaanse laagvlieger, waarvan tien keer als invaller. Daarin wist hij een keer tot scoren te komen. Voor het Onder 23-elftal speelde hij dit seizoen zes duels en vond hij drie keer het net. In de Mexicaanse jeugdelftallen wist Carrillo ook met regelmaat doel te treffen. Zo scoorde hij 26 keer in 33 duels voor Mexico Onder 17, terwijl hij momenteel op drie goals in acht interlands voor Mexico Onder 20 staat.

