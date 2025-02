Dennis te Kloese is duidelijk klaar met negatieve berichten Feyenoord-fans

Dennis te Kloese is klaar met de negatieve berichten van Feyenoord-fans. Het Legioen is namelijk niet tevreden met de technisch directeur, die Santiago Giménez voor De Klassieker aan AC Milan verkocht.

Feyenoord is momenteel bezig met een wisselvallig seizoen; de vorm van de dag regeert. In de Eredivisie is de achterstand op PSV en Ajax ondertussen flink opgelopen. De Rotterdammers hadden dat gat wat kunnen verkleinen in een onderling duel met de ploeg van Francesco Farioli, maar moesten dat zonder Giménez doen. De spits werd voor 35 miljoen verkocht aan het Italiaanse Milan.

In de immer beladen Klassieker namen de winstkansen van Feyenoord daarmee drastisch af. Hoewel de ploeg van Brian Priske zijn rug goed rechtte na een 1-0 achterstand in de eerste helft, won Ajax uiteindelijk door een laat doelpunt van Kenneth Taylor terecht met 2-1. Feyenoord-fans richten vervolgens hun frustratie op Te Kloese. Op Instagram stuurde de supporters veel haatreacties, onder andere over Giménez en het aanblijven van coach Priske.

Daar is Te Kloese duidelijk klaar mee. De technisch directeur heeft ervoor gezorgd dat reageren op zijn berichten niet meer mogelijk is. Oude reacties staan wel nog onder zijn posts.

