Feyenoord benadeeld tegen Ajax? ESPN laat cruciale herhaling vóór 2-1 niet zien

Ajax won zondag door een doelpunt in blessuretijd van Kenneth Taylor met 2-1 van Feyenoord. Aan de winnende treffer van de middenvelder, leek een arbitrale fout voor af te gaan.

Feyenoord counterde luttele seconden voor het doelpunt van Taylor richting het doel van Ajax. Jordan Henderson leek de bal over de eigen achterlijn te werken, maar scheidsrechter Danny Makkelie kende een doeltrap toe aan Ajax. In de tegenaanval scoorde Ajax uiteindelijk via Taylor.

Fans van Feyenoord zijn woedend. Hoewel de Rotterdammers inderdaad recht leken te hebben op een hoekschop, toonde ESPN tijdens de wedstrijd geen herhaling.