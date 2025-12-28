Live voetbal 1

'Kenneth Taylor is de allergrootste tegenvaller van eerste seizoenshelft'

Kenneth Taylor van Ajax
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
28 december 2025, 10:15

Kenneth Perez is totaal niet onder de indruk van de eerste seizoenshelft van Kenneth Taylor. De middenvelder, die vorig jaar – onder Francesco Farioli – furore maakte bij Ajax, is volgens de ESPN-analist de grootste tegenvaller van het huidige Eredivisie-seizoen.

In een overzicht laat Perez zijn licht schijnen over de eerste seizoenshelft in de Eredivisie. De Deense analist bestempelt Taylor als de speler die hem het meest is tegengevallen. “Blijkbaar is hij alleen goed in een duidelijke organisatie. In de chaos van de eerste seizoenshelft scoorde hij een dikke onvoldoende”, begint de oud-voetballer.

Artikel gaat verder onder video

Perez doelt op de prestaties van Taylor onder Farioli, toen de middenvelder een beduidend hoger niveau aantikte. Vooral aanvallend kon de 23-jarige Alkmaarder vorig seizoen betere cijfers overleggen, met liefst vijftien goals in alle competities. In het seizoen 2025/26 wist Taylor slechts twee keer het net te vinden en komt hij veel minder in het spel voor.

“Is hij dan wel zo goed als we denken? Natuurlijk heeft hij bepaalde voorwaarden waar hij altijd op kan terugvallen, zoals zijn loopvermogen. Dat mag hij in de tweede seizoenshelft laten zien”, stelt Perez. In december kwam de middenvelder niet vaak in actie namens Ajax: Taylor miste vier duels wegens een blessure. Opvallend genoeg werden al deze wedstrijden gewonnen door de Amsterdammers.

➡️ Meer over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dennis te Kloese, Marijn Beuker en Earnest Stewart, de technisch directeuren van Feyenoord, Ajax en PSV

'Feyenoord, Ajax én PSV azen op West Ham-wonderkind Emmanuel Fejokwu (15)'

  • Gisteren, 13:44
  • Gisteren, 13:44
Donny van de Beek United

Pijnlijk: drie Ajacieden in lijst met tien slechtste United-transfers na Ferguson

  • Gisteren, 07:30
  • Gisteren, 07:30
Verweij en De Telegraaf beschuldigd van machtspelletjes bij Ajax: 'Ze kiezen gewoon partij'

Verweij en De Telegraaf beschuldigd van machtspelletjes bij Ajax: 'Ze kiezen gewoon partij'

  • vr 26 december, 19:18
  • 26 dec. 19:18
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.865 Reacties
995 Dagen lid
18.683 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eens of oneens met de mening van Perez? En waarom?

CG
2.909 Reacties
887 Dagen lid
13.526 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ook Perez had hele slechte tijden, dus waarom eigenlijk zeuren?

ERIMIR
4.223 Reacties
539 Dagen lid
39.282 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Onder Farioli had die idd betere statistieken. Denk dat Perez gelijk heeft dat Taylor beter rendeert in gunstige omstandigheden. Maar wie weet gaat die in de 2e seizoenshelft beter spelen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.865 Reacties
995 Dagen lid
18.683 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eens of oneens met de mening van Perez? En waarom?

CG
2.909 Reacties
887 Dagen lid
13.526 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ook Perez had hele slechte tijden, dus waarom eigenlijk zeuren?

ERIMIR
4.223 Reacties
539 Dagen lid
39.282 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Onder Farioli had die idd betere statistieken. Denk dat Perez gelijk heeft dat Taylor beter rendeert in gunstige omstandigheden. Maar wie weet gaat die in de 2e seizoenshelft beter spelen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
15
2
2024/2025
Ajax
33
9
2023/2024
Ajax
34
5
2022/2023
Ajax
32
8

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel