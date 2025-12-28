Kenneth Perez is totaal niet onder de indruk van de eerste seizoenshelft van . De middenvelder, die vorig jaar – onder Francesco Farioli – furore maakte bij Ajax, is volgens de ESPN-analist de grootste tegenvaller van het huidige Eredivisie-seizoen.

In een overzicht laat Perez zijn licht schijnen over de eerste seizoenshelft in de Eredivisie. De Deense analist bestempelt Taylor als de speler die hem het meest is tegengevallen. “Blijkbaar is hij alleen goed in een duidelijke organisatie. In de chaos van de eerste seizoenshelft scoorde hij een dikke onvoldoende”, begint de oud-voetballer.

Artikel gaat verder onder video

Perez doelt op de prestaties van Taylor onder Farioli, toen de middenvelder een beduidend hoger niveau aantikte. Vooral aanvallend kon de 23-jarige Alkmaarder vorig seizoen betere cijfers overleggen, met liefst vijftien goals in alle competities. In het seizoen 2025/26 wist Taylor slechts twee keer het net te vinden en komt hij veel minder in het spel voor.

“Is hij dan wel zo goed als we denken? Natuurlijk heeft hij bepaalde voorwaarden waar hij altijd op kan terugvallen, zoals zijn loopvermogen. Dat mag hij in de tweede seizoenshelft laten zien”, stelt Perez. In december kwam de middenvelder niet vaak in actie namens Ajax: Taylor miste vier duels wegens een blessure. Opvallend genoeg werden al deze wedstrijden gewonnen door de Amsterdammers.