Feyenoord wil talentvolle middenvelder verhuren, Sparta meldt zich in De Kuip

Feyenoord hoopt voor het sluiten van de markt tijdelijk afscheid te kunnen nemen van , zo weet het Algemeen Dagblad. De twintigjarige middenvelder komt dit seizoen te weinig aan spelen toe en mag elders ervaring op gaan doen. Volgens 1908.nl is Sparta Rotterdam zeer concreet voor het talent.

Voor Zechiël liggen er dit seizoen nauwelijks kansen in het eerste elftal van Feyenoord. Wanneer iedereen fit was, moest de vijfvoudig jeugdinternational met Quinten Timber, In-beom Hwang, Antoni Milambo, Ramiz Zerrouki en Calvin Stengs een hoop spelers voor zich dulden. Zelfs in het geval van de vele blessures deed Brian Priske weinig beroep op het talent. In januari kreeg Zechiël er met Jakub Moder nog een concurrent bij, dus nam de kans op speeltijd verder af.

Bij Feyenoord is er nog altijd veel vertrouwen in Zechiël. Voor de ontwikkeling van de middenvelder zou het goed zijn als hij veel aan spelen toekomt. Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese denkt er daarom volgens het AD serieus over na om de jongeling in de tweede seizoenshelft elders te stallen. Dit seizoen speelde Zechiël pas veertien duels in het eerste elftal van Feyenoord.

Zechiël kan in Rotterdam blijven

Waar het AD geen melding maakt van geïnteresseerde clubs, is het volgens 1908.nl Sparta Rotterdam dat concreet is voor de diensten van Zechiël. De bedoeling vanuit de nummer zestien van de Eredivisie is dat de middenvelder tot het einde van het seizoen op Het Kasteel speelt. Beide clubs zouden al tot een akkoord zijn gekomen, maar met de speler moeten de laatste details nog worden uitgewerkt.

