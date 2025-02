Feyenoord wil West Ham United beroven van zomeraanwinst van 23 miljoen

Feyenoord wil zich in de laatste dagen van de transferperiode versterken met (18) van West Ham United, zo weet Voetbal International. De Rotterdammers willen de jonge aanvaller kopen of huren met optie tot koop. In De Kuip ziet men de Braziliaan als ‘speler van de buitencategorie’.

Na het vertrek van Santiago Giménez naar AC Milan hoopt Feyenoord in de laatste dagen van de transferperiode de aanval nog van een kwaliteitsimpuls te voorzien. De Mexicaan ging voor een bedrag van 35 miljoen euro inclusief bonussen naar de Serie A, waarmee hij de duurste uitgaande transfer ooit werd voor de Rotterdammers. Het gat dat de spits heeft achtergelaten in de voorhoede, moet nu worden opgevuld door Guilherme.

Guilherme maakte afgelopen zomer voor 23 miljoen euro de overstap van Palmeiras naar West Ham United, maar komt er bij de Londenaren nauwelijks aan te pas. De vleugelspeler kwam in alle competities pas vijftig minuten in actie, verspreid over zes duels. Daarin scoorde hij niet en leverde hij geen assists. Na het ontslag van Julen Lopetegui werd Graham Potter aangesteld in Londen, maar ook onder hem hoeft de Braziliaan niet op meer speeltijd te rekenen.

Concurrentie voor Feyenoord

Feyenoord ziet zijn kans schoon om te profiteren van het gebrek aan speeltijd voor Guilherme, die zes keer voor Brazilië Onder-20 speelde. De Rotterdammers willen de aanvaller graag kopen of huren met een koopoptie. Overigens is Feyenoord niet de enige gegadigde voor de Braziliaan. In Engeland valt namelijk ook FC Porto als mogelijke nieuwe club voor de vleugelspeler.

