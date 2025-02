Te Kloese legt uit waarom hij Giménez laat in transferperiode tóch verkocht

Feyenoord heeft maandag officieel afscheid genomen van . Het vertrek van de clubtopscorer zorgde bij veel fans voor onbegrip, iets wat algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese snapt. Toch was het volgens de bestuurder ‘niet meer verantwoord’ om AC Milan af te wijzen.

Giménez heeft zijn transfer naar AC Milan maandag officieel te pakken. De transfer hing al enkele dagen in de lucht en zondagmiddag was de Mexicaan al niet meer in Nederland toen Feyenoord op bezoek ging bij Ajax (2-1). Lange tijd hield Feyenoord vol dat de spits niet te koop was, maar in de laatste week van de transferperiode gingen de Rotterdammers dan toch overstag. Het feit dat dit gebeurde terwijl er nog een grote achterstand op nummer twee Ajax goedgemaakt moest worden, terwijl Feyenoord ook nog actief is in de KNVB Beker en de Champions League, zorgde voor verbazing bij de supporters.

Te Kloese geeft op de clubwebsite aan dat hij een ‘dubbel gevoel’ heeft overgehouden aan het verkopen van Giménez. “Je wilt op dit moment, met nog veel om voor te spelen, natuurlijk geen belangrijke spelers verliezen. We hebben de boot dan ook zo lang mogelijk afgehouden”, legt de bestuurder van Feyenoord uit. “Maar op een gegeven moment kom je op een punt – of beter gezegd een bedrag – waarvan het gewoonweg niet meer verantwoord is om als club nee te blijven zeggen en het ook naar de speler toe niet meer is uit te leggen.” Feyenoord verkocht Giménez voor een bedrag van 35 miljoen inclusief bonussen, waarmee hij de recordtransfer is.

Selectie sterk genoeg om verlies op te vangen

Hoewel het verlies van Giménez, die in 105 duels 65 keer wist te scoren, groot is, is er volgens Te Kloese nog niets verloren. “We hebben nog steeds een grote, sterke groep met talloze internationals en gelukkig keren er ook een paar spelers terug uit de ziekenboeg”, geeft hij aan. Afgelopen weekend keerden Quinten Timber en Quilindschy Hartman terug van blessures. Toch is Feyenoord nog niet klaar op de transfermarkt. “We kijken uiteraard ook, ondanks dat het zeer kort dag is, wat wij deze laatste dagen van de window nog kunnen doen om de selectie te versterken.”

