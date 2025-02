'Priske verder onder druk: Vrienden van Feyenoord en sponsors vinden het tijd om in te grijpen'

Blijft Brian Priske aan als hoofdtrainer van Feyenoord? De Deen leek onlangs al zijn spullen te moeten pakken, maar na de sensationele overwinning op Bayern München in de Champions League sprak directeur Dennis te Kloese tóch het vertrouwen in hem uit. Nog geen twee weken en twee pijnlijke nederlagen later, is de druk op Priske opnieuw toegenomen. De Vrienden van Feyenoord en sponsors zouden het zelfs tijd vinden om in te grijpen.

Dat schrijft Marcel van der Kraan van De Telegraaf maandagmorgen althans. We zijn nog geen twee weken verder na de historische avond van Feyenoord tegen Bayern München, maar de positie van Priske is opnieuw onderwerp van gesprek. De Deen leek onlangs al hard op weg naar de uitgang. Niet alleen vanwege de teleurstellende resultaten in de Eredivisie, maar ook wegens vermeende slechte verhoudingen in zijn staf. Na de 3-0 zege op Bayern München werd echter besloten dat Priske (voorlopig) zou aanblijven als hoofdtrainer. Volgens Van der Kraan gaat Priske echter een ‘onzekere periode’ tegemoet, “nu de druk op hem zwaar is toegenomen door de nederlaag in De Klassieker, waardoor de achterstand op Ajax als nummer 2 is opgelopen tot twaalf punten en woensdag een loodzware bekerwedstrijd in Eindhoven wacht”, zo klinkt het.

Feyenoord heeft zich weliswaar geplaatst voor de tussenronde van de Champions League, waarin AC Milan de tegenstander is, maar lijkt een overwinning op PSV nodig te hebben om het seizoen nog enigszins te redden. “Het zou een wonder zijn als de boel nu opeens compleet omdraait en dus dreigen veel slechtere cijfers op zijn rapport in het eerste seizoen als coach van Feyenoord. De vraag is alleen hoe groot het verval nog mag worden en vooral waar het uitzicht komt op verbetering voor de lange termijn”, zo schrijft Van der Kraan. Nadat Te Kloese zijn vertrouwen in Priske uitsprak, leed Feyenoord in de Champions League een ontluisterende nederlaag bij LOSC Lille en ging het zondag in de blessuretijd onderuit bij Ajax.

“Dat supporters zich roeren en emoties tonen is van alle tijden - de verkoop van Santiago Giménez 24 uur voor De Klassieker hielp uiteraard niet - maar ook de Vrienden van Feyenoord en sponsors vinden dat het tijd is om in te grijpen”, aldus Van der Kraan. “De ‘Vrienden’ hebben nog altijd een stevig aandelenpakket, hebben ook twee zetels in de raad van commissarissen en voeren de druk verder op.” Van der Kraan verwacht echter niet dat de directie ‘op die basis alleen overstag zal gaan’. “Veel belangrijker is wat het gevoel bij de spelers is richting de komende vier maanden en specifiek richting de eigen coach. In topsport wordt chemie genoemd en die term is cruciaal voor een ploeg die er in de competitie nog wat van moet maken, in de beker moet blijven en op Europees niveau tegen de nieuwe club van Giménez moet zien te overleven.”

Feyenoord moet de samenwerking met Brian Priske nu alsnog beëindigen Laden... 55.6% Ja, dat vind ik wel. Dit gaat niet meer goed komen 44.4% Nee, dat kun je niet maken. Dat besluit had je dan al na Bayern München moeten nemen 342 stemmen

