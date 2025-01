Feyenoord hakt knoop door en laat Priske aanblijven

Brian Priske mag voorlopig aanblijven als trainer van Feyenoord, zo schrijft Willem Vissers van De Volkskrant op X. Vele media schreven eerder deze week dat de Deen na de wedstrijd tegen Bayern München op straat zou worden gezet, maar dat gaat dus niet door.

De toekomst van Priske bij Feyenoord was de afgelopen dagen het onderwerp van gesprek. Volgens verschillende media was er geen twijfel over mogelijk: Feyenoord gaat afscheid nemen van Priske. De positie van de Deen is onhoudbaar geworden. Dat heeft niet alleen met de tegenvallende resultaten in de Eredivisie te maken, maar ook met de onderlinge spanningen in de technische staf. Zo zou Priske er vorige week bij de clubleiding op hebben aangedrongen dat John de Wolf moet vertrekken. Dat was voor Feyenoord echter ‘onbespreekbaar’. Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam schreef donderdagmorgen tevens dat het lot van Priske ‘sowieso bezegeld’ is en dat het alleen nog de vraag is wanneer de club hem op straat zet.

Donderdagmiddag was Priske echter nog altijd hoofdtrainer van Feyenoord. Nadat de NOS al meldde dat Feyenoord in een lastig parket was gebracht door de knappe 3-0 overwinning in de Champions League op Bayern München, weet Vissers dat Feyenoord inmiddels de knoop heeft doorgehakt om Priske nog niet op straat te zetten.

Dat zou betekenen dat de Deen volgende week ‘gewoon’ voor de groep staat als Feyenoord op bezoek gaat bij Lille OSC. Daarna wachten de Rotterdammers nog twee lastige wedstrijden, met eerst De Klassieker op bezoek bij Ajax en daarna in Eindhoven het duel met PSV in de achtste finales van de KNVB Beker.

Te Kloese voert gesprekken met Priske

Ingewijden vertellen wel aan De Volkskrant dat het binnen de club onrustig is en dat er snel verbetering moet komen. Een ontslag is alleen nog niet aan de orde. Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese is momenteel 'indringende' gesprekken aan het voeren met Priske. Daarin maakt hij duidelijk dat de resultaten in de competitie beter moeten. In de Eredivisie staat Feyenoord slechts vierde, negen punten achter nummer twee Ajax.

Priske wordt vooralsnog niet ontslagen. — Willem Vissers (@vkwillemvissers) January 23, 2025

