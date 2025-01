Valentijn Driessen vertelt meer over harde eis Brian Priske: ‘Het was: hij eruit of ik eruit’

Valentijn Driessen heeft donderdagochtend in een video op de website van De Telegraaf meer tekst en uitleg gegeven over de eis van Brian Priske om John de Wolf uit de technische staf te verwijderen. Martijn Krabbendam van Voetbal International schreef eerder al dat Priske er bij de leiding van Feyenoord op aandrong om de samenwerking met De Wolf te beëindigen. Volgens Driessen stelde de Deense keuzeheer Feyenoord een ultimatum: De Wolf eruit, of hijzelf eruit.

Het is inmiddels niet meer de vraag óf, maar wanneer Priske defintief te horen krijgt dat Feyenoord niet meer met hem door wil. Woensdag kwam in de aanloop naar het thuisduel met Bayern München in de Champions League naar buiten dat Feyenoord ongeacht het resultaat afscheid gaat nemen van de Deen. Hij wilde er na afloop van de 3-0 overwinning zelf niet veel over kwijt, maar volgens de doorgaans goed geïnformeerde Krabbendam is het lot van Priske ‘sowieso bezegeld’. Niet alleen de resultaten in de Eredivisie, maar ook de onderlinge spanningen in de technische staf zijn voor de clubleiding reden om een punt te zetten achter de samenwerking.

“Er speelt op de achtergrond natuurlijk veel meer dan alleen de prestaties. Het heeft ook te maken met de chemie tussen de spelersgroep en Priske”, zo vertelt Driessen in een video. “Hij gaf zelf al aan dat hij het heilige vuur niet bij zijn ploeg terug zag. Dat zei hij afgelopen zaterdag en dan zie je deze vertoning en denk je: nou, iedereen is ervan overtuigd dat hij alles moet geven en ze gooien zich overal voor, dus waar komt die opmerking vandaan? Maar ook belangrijk is de rol van de assistenten, die veel trainingen doen”, zo klinkt het. Krabbendam schreef donderdagmorgen dat het ‘niet botert’ tussen de spelers en de assistenten die Priske afgelopen zomer meenam naar Rotterdam (Lukas Babalola en Björn Hamberg). Maar ook tussen Priske en De Wolf is blijkbaar het een en ander voorgevallen.

“De rol van John de Wolf en de relatie tussen De Wolf, Priske en zijn assistenten, die tot een nulpunt is gedaald”, zo vervolgt Driessen. Volgens Krabbendam drong Priske vorige week bij de clubleiding aan op veranderingen binnen zijn staf. Hij wilde ‘per direct breken’ met De Wolf. Dat kan Driessen bevestigen. “Priske heeft gewoon in een crisisoverleg gesteld: of De Wolf eruit, of ik eruit. De keuze van Feyenoord valt dan op De Wolf, omdat er natuurlijk heel wat valt aan te merken op alle prestaties en de relatie tussen Priske en de mensen bij Feyenoord. De Wolf is een cultuurbewaker en dat zijn hele belangrijke mensen voor de lange termijn, Priske is er voor de korte termijn”, aldus Driessen. “Als hij nou geweldig had gepresteerd in de Eredivisie, dan zou er geen enkele grond zijn geweest om nu te denken aan een ontslag voor Priske. Maar dat is niet het geval.”

