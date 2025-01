Calvin Stengs haalt op Instagram zijn gram bij Valentijn Driessen, ploeggenoot geniet volop

heeft op Instagram zijn gram gehaald bij Valentijn Driessen. De verslaggever van De Telegraaf vroeg zich zaterdagavond na het gelijkspel van Feyenoord bij Willem II af of de Rotterdammers wel het team hebben om tegen Bayern München te spelen. Daarop antwoordde Stengs dat ‘de bal rond is’ en die woorden herhaalt hij na de spectaculaire zege tegen de Duitse recordkampioen.

Feyenoord kwam ontzettend zwak uit de winterstop. De Rotterdammers leden in de eerste wedstrijd van 2025 een pijnlijke thuisnederlaag tegen FC Utrecht (1-2) en speelden zes dagen later met 1-1 gelijk bij promovendus Willem II. Daardoor zagen ze achterstand op nummer twee Ajax oplopen tot liefst negen punten. Feyenoord is er alles aan gelegen om minstens tweede te eindigen en zich daarmee rechtstreeks te plaatsen voor de Champions League, maar dat belooft een hels karwei te gaan worden.

In diezelfde Champions League stond woensdagavond de kraker tegen Bayern München op het programma. Weinig mensen gaven de formatie van coach Brian Priske een serieuze kans tegen de huidige koploper van Duitsland. Driessen vroeg zich afgelopen zaterdag op de persconferentie na het duel met Willem II al af of Feyenoord wel het team heeft om tegen Bayern München aan te kunnen treden. Stengs haalde zijn schouders op. “De bal is rond”, antwoordde de aanvallende middenvelder op de vraag van Driessen.

Bekijk hier de persconferentie van Stengs na de wedstrijd tegen Willem II. De vraag van Driessen en de reactie van Stengs daarop zijn tegen het einde van de video te horen.

Stengs haalt zijn gram

En inderdaad, voetbal blijkt een niet te voorspellen sport. Bayern München had in De Kuip liefst tachtig procent balbezit en meer dan dertig doelpogingen, maar leed een forse nederlaag: 3-0. Santiago Giménez opende na 21 minuten op prachtige wijze de score en verdubbelde diep in de blessuretijd van de eerste helft de Rotterdamse voorsprong. Justin Bijlow had tussen die twee doelpunten al een aantal prachtige reddingen verricht en hield ook in de tweede helft zijn doel schoon. Ayase Ueda zorgde uiteindelijk voor de kers op de taart en maakte er laat in de wedstrijd nog 3-0 van.

Reden voor Stengs, die overigens zelf uitviel met een hamstringblessure en daardoor de komende weken niet inzetbaar is, om zijn gram te halen bij Driessen. “Valentijn de bal is rond”, zo schrijft de linkspoot op zijn Instagram. Quilindschy Hartman, die zijn rentree nadert na een zware knieblessure, gaat erg goed op de post van Stengs en kan zijn lach niet inhouden. “Hahahaha deze is echt lekker! Je zit er weer eens naast Valentijn!!”, zo reageert Hartman op het bericht van zijn ploeggenoot.

