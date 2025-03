Van Dijk maakt korte metten met woeste PSG-directeur: 'Het is geen Ligue 1, bro'

Liverpool-aanvoerder heeft woensdagavond korte metten gemaakt met de woedende Paris Saint-Germain-directeur Luis Campos. Dat valt te zien op beelden van het Franse Canal Plus, die op X zijn verschenen. Het voorval vond plaats in de spelerstunnel van PSG.

Campos is sportief directeur van PSG en ventileerde halverwege de wedstrijd tussen de Franse topclub en Liverpool in de achtste finales van de Champions League (0-1) zijn woede. In de ogen van de bestuurder moest Ibrahima Konaté worden bestraft voor de overtreding die hij maakte op de doorgebroken Bradley Barcola.

Scheidsrechter Davide Massa vond het te licht, terwijl ook de VAR na het bestuderen van de beelden oordeelde dat er niets aan de hand was. Dit was tegen het zere been van Campos, die zijn frustraties de vrije loop liet in de spelerstunnel. "Rode kaart of een penalty!", schreeuwde hij toen de spelers van zowel PSG als Liverpool van het veld kwamen. Van Dijk rekende echter af met het gemopper van Campos. "Het is geen Ligue 1, bro", beet hij de sportief directeur toe.

Hoewel PSG in de heenwedstrijd heer en meester was en liefst 27 doelpogingen ondernam, was het aan Liverpool-doelman Alisson Becker te danken dat de ploeg van Arne Slot nog leefde in Parijs. Uiteindelijk sloegen The Reds in de slotfase alsnog toe via de ingevallen Harvey Elliott, die daarmee de overwinning stal.

Chui mort konate il pousse barcola en dernier défenseur l’arbitre on va te retrouver sale fdp pic.twitter.com/2ecrph1pgs — Ethan le roi du flop (@ethan_roiflop) March 5, 2025 Canal Plus’ footage of PSG sporting director Luís Campos’ half-time outburst where he insisted that Ibrahmia Konaté should have been red carded or a penalty awarded for a push on Bradley Barcola.



Virgil Van Dijk’s response: “It’s not Ligue 1, bro.” pic.twitter.com/BaADhamU1h — Get French Football News (@GFFN) March 6, 2025

