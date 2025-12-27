Live voetbal 5

Anfield ontploft: Gravenberch en Frimpong helpen Liverpool over het dode punt

Ryan Gravenberch en Jeremie Frimpong vieren de 1-0 bij Liverpool - Nottingham Forest
Foto: © Viaplay
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
27 december 2025, 16:54

Ryan Gravenberch heeft Liverpool vlak voor rust op voorsprong gezet in het thuisduel met Wolverhampton Wanderers. De Nederlandse middenvelder rondde overtuigend af nadat landgenoot Jeremie Frimpong hem na een prima actie de bal op een presenteerblaadje gaf.

Het duel tussen Liverpool en de Wolves, met twee punten troosteloos hekkensluiter in de Premier League, staat deels in het teken van Diogo Jota. De afgelopen zomer overleden Portugees stond bij beide clubs onder contract. Aanvoerder Virgil van Dijk betrad daarom met zijn zoontjes Dinis en Duarte als mascottes het veld voorafgaand aan de aftrap. In minuut achttien en twintig werd er door de fans van beide clubs geapplaudisseerd voor Jota. In zijn Wolves-tijd droeg hij rugnummer 18, bij Liverpool behoort nummer 20 hem voor eeuwig toe, vandaar.

Artikel gaat verder onder video

Eenmaal begonnen nam het Liverpool van Arne Slot al snel het initiatief, maar wist het lange tijd de ban maar niet te breken. De paal was al twee keer geraakt toen het vijf minuten voor rust alsnog raak was voor The Reds. De 1-0 was van volledig Nederlandse makelij. Frimpong stond aan de basis: de Nederlandse rechtsback dribbelde langs twee tegenstanders en legde goed terug op Gravenberch, die overtuigend afrondde in de korte hoek.

Amper een minuut later was het vervolgens wéér raak voor Liverpool. Direct na de aftrap van de Wolves veroverde Hugo Ekitiké de bal en speelde hij Florian Wirtz aan. De Duitser, afgelopen zomer voor een fortuin overgenomen van Bayer Leverkusen, bleef oog in oog met José Sa ijzig kalm en tekende eindelijk voor zijn eerste competitiedoelpunt in Engelse dienst: 2-0.

➡️ Meer Liverpool nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Slechts één Premier League-wedstrijd op Boxing Day door internationale speelkalender

Slechts één Premier League-wedstrijd op Boxing Day door internationale speelkalender

  • Gisteren, 11:11
  • Gisteren, 11:11
Liverpool-spelers Diogo Jota en Virgil van Dijk

Prachtig gebaar: zoontjes Jota mascottes bij Liverpool - Wolverhampton

  • Gisteren, 09:26
  • Gisteren, 09:26
Liverpool-aanvaller Diogo Jota met Arne Slot

Arne Slot richt zich in kerstboodschap tot nabestaanden Diogo Jota

  • do 25 december, 13:01
  • 25 dec. 13:01
11 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Wolves - Liverpool

Wolverhampton Wanderers
21:00
Liverpool
Wordt gespeeld op 4 mrt. 2026
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jeremie Frimpong

Jeremie Frimpong
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 25 jaar (10 dec. 2000)
Positie: M, V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
5
0
2024/2025
Leverkusen
33
5
2023/2024
Leverkusen
31
9
2022/2023
Leverkusen
34
8

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
4
Chelsea
17
12
29
5
Man Utd
18
4
29
6
Liverpool
17
3
29
7
Sunderland
17
2
27
8
Crystal Palace
17
2
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel