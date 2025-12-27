heeft Liverpool vlak voor rust op voorsprong gezet in het thuisduel met Wolverhampton Wanderers. De Nederlandse middenvelder rondde overtuigend af nadat landgenoot hem na een prima actie de bal op een presenteerblaadje gaf.

Het duel tussen Liverpool en de Wolves, met twee punten troosteloos hekkensluiter in de Premier League, staat deels in het teken van Diogo Jota. De afgelopen zomer overleden Portugees stond bij beide clubs onder contract. Aanvoerder Virgil van Dijk betrad daarom met zijn zoontjes Dinis en Duarte als mascottes het veld voorafgaand aan de aftrap. In minuut achttien en twintig werd er door de fans van beide clubs geapplaudisseerd voor Jota. In zijn Wolves-tijd droeg hij rugnummer 18, bij Liverpool behoort nummer 20 hem voor eeuwig toe, vandaar.

Eenmaal begonnen nam het Liverpool van Arne Slot al snel het initiatief, maar wist het lange tijd de ban maar niet te breken. De paal was al twee keer geraakt toen het vijf minuten voor rust alsnog raak was voor The Reds. De 1-0 was van volledig Nederlandse makelij. Frimpong stond aan de basis: de Nederlandse rechtsback dribbelde langs twee tegenstanders en legde goed terug op Gravenberch, die overtuigend afrondde in de korte hoek.

Amper een minuut later was het vervolgens wéér raak voor Liverpool. Direct na de aftrap van de Wolves veroverde Hugo Ekitiké de bal en speelde hij Florian Wirtz aan. De Duitser, afgelopen zomer voor een fortuin overgenomen van Bayer Leverkusen, bleef oog in oog met José Sa ijzig kalm en tekende eindelijk voor zijn eerste competitiedoelpunt in Engelse dienst: 2-0.