‘Van Dijk tekent voor twee seizoenen en wordt bestbetaalde verdediger in Europa’

gaat zijn aflopende contract bij Liverpool verlengen, zo weet The Telegraph. De Nederlandse verdediger kan er nog twee seizoenen aan vastplakken op Anfield. Hij zal dan zeer waarschijnlijk de bestbetaalde verdediger in Europa worden.

De toekomst van Van Dijk bij Liverpool is de laatste maanden het onderwerp van gesprek. De Oranje-international is dit seizoen van enorme waarde voor het Liverpool van Arne Slot, dat fier aan kop gaat in de Premier League. Of Van Dijk ook komend seizoen in de Britse havenstad speelt, blijft gezien zijn aflopende contract een vraag.

Hoewel er vanuit Liverpool enkel stilte is rondom het contract van de aanvoerder, weet The Telegraph dat Van Dijk voor twee seizoenen moet gaan verlengen. Toch is de beslissing vanuit de clubleiding niet eenvoudig, aangezien er in dat geval een enorm bedrag uitgekeerd zal moeten worden aan de mandekker. Sterker nog, met een nieuwe verbintenis zal Liverpool de Nederlander de bestbetaalde centrale verdediger in Europa moeten maken. Pas als The Reds dat accepteren, kan het contract van Van Dijk worden verlengd.

Salah en Alexander-Arnold

Naast Van Dijk beschikken ook Mohamed Salah en Trent Alexander-Arnold over aflopende contracten bij Liverpool. De club uit het noorden van Engeland heeft volgens de Britse krant al geaccepteerd dat de rechtsback komende zomer gratis de deur uitloopt. Trent lijkt hard op weg te zijn naar Real Madrid. Salah lijkt daarentegen wel bij Liverpool te blijven, daar hij volgens The Telegraph van plan is voor maximaal twee seizoenen bij te tekenen. Voor de Egyptenaar geldt hetzelfde als voor Van Dijk: Liverpool zal hem een enorm salaris moeten bieden, waarmee hij de meeste aanvallers in Europa voorbijstreeft.

