‘Ajax moet vrezen voor vertrek sterspeler na inmenging Slot’

Liverpool overweegt serieus om zich te melden bij Ajax voor de diensten van , zo weet The Times. De achttienjarige verdediger wordt op de lange termijn gezien als de opvolger van Andrew Robertson op de linksbackpositie. Ook voormalig AZ-verdediger is in beeld bij de club van Arne Slot.

Liverpool heeft in de selectie flink wat sterkhouders die al op leeftijd beginnen te raken. Zo geldt dat ook voor Robertson. De Schotse linksback wordt volgende maand 31 jaar oud, dus moeten The Reds langzaamaan vooruitkijken. Kostas Tsimikas, de andere linksback in de selectie, wordt niet gezien als een oplossing voor de lange termijn. Daarom zal er voor een oplossing elders worden gezocht.

Daarvoor is de clubleiding van Liverpool uitgekomen bij Ajax. Hato brak als centrale verdediger door in de hoofdmacht van de Amsterdammers, maar onder Francesco Farioli moest hij zich gaan richten op de positie aan de linkerkant van de verdediging. Dat gaat hem uitstekend af, waardoor de talentvolle verdediger serieus in beeld is bij Liverpool als linksback van de toekomst. De kans is daarom aanwezig dat Liverpool zich bij Ajax gaat melden voor een zomerse transfer van Hato.

Kerkez ook in beeld

Voor Liverpool is Hato echter niet de enige mogelijke opvolger van Robertson, aangezien ook Kerkez van Bournemouth in beeld is. De Hongaar maakte in de zomer van 2023 de overstap van AZ naar The Cherries, waar hij zich uitstekend heeft ontwikkeld. Dit seizoen kan Kerkez steevast rekenen op een basisplaats bij de nummer zes van de Premier League.

