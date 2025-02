Duidelijke stelling over veelbesproken arbiter: 'Je moet hem geen wedstrijden van Ajax meer laten fluiten'

Bij Go Ahead Eagles waren ze zondag niet te spreken over het optreden van arbiter Joey Kooij tijdens het uitduel bij Ajax (2-0). De scheidsrechter werd vervolgens in de catacomben aangepakt door trainer Paul Simonis. Mike Verweij heeft een oplossing voor de kritiek over Kooij: laat hem geen wedstrijden van Ajax meer fluiten.

Kooij bevindt zich sowieso in een lastige positie: de leidsman heeft een relatie met Romy de Boer, dochter van oud-Ajacied en voormalig Ajax-trainer Frank de Boer. Kooij moet zich in zijn functie natuurlijk objectief opstellen, maar heeft bij supporters van de tegenstander van de Amsterdammers vaak de schijn tegen. Bovendien is Kooij de zwager van Feyenoorder Calvin Stengs, waardoor hij ook niet op wedstrijden van de Rotterdamse formatie gezet wordt. In de podcast Kick-Off laat Verweij zich uit over de scheidsrechter. "Wat mij heel erg opvalt is dat Kooij het nooit goed kan doen. Feyenoord mag hij door Stengs niet fluiten. Frank de Boer heeft officieel geen functie bij Ajax, dus daar mag hij wel fluiten. In het verleden zijn we vaak heel kritisch geweest op Kooij, maar gisteren floot hij eigenlijk best goed."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: AZ 'onaangenaam verrast' door besluit over uitwedstrijd tegen Ajax op 16 maart

Als je dan toch zoveel kritiek krijgt, dan kun je denk ik beter geen wedstrijden meer van Ajax fluiten. Valentijn Driessen sluit zich bij zijn collega aan. "Ik vond hem ook best goed fluiten. Maar die eerste gele kaart is natuurlijk geen gele kaart." Gerrit Nauber ontving die prent omdat hij wegliep van de arbiter na het maken van een eenvoudige overtreding. "Die pedante meneer Kooij zei: 'Hier komen, hier komen'. Die jongen (Nauber, red.) loopt weg, die wil in zijn verdedigende organisatie gaan staan en krijgt geel." Driessen richt zich vervolgens op de leidsman. "Dat moment moet je jezelf gewoon besparen."

Verweij vindt overigens wel dat de tweede gele kaar van Nauber terecht was. "Je ziet dat hij zijn been iets naar buiten trekt en zo een veelbelovende aanval onschadelijk maakt. Alle scheidsrechters die je spreekt vinden dat gewoon een tweede gele." Driessen levert ook nog wat kritiek op Simonis, die de verdediger eerder van het veld had moeten halen. "Hij (Nauber, red.) was continu aan het worstelen met Brobbey, ik dacht dat hij er al na dertig minuten af zou gaan. Dat (het niet wisselen van Nauber, red.) is gewoon een beginnersfout."

Integriteit Kooij

Verweij vindt dat Kooij zeker niet teveel in het voordeel van de Amsterdammers heeft gefloten. "Er wordt aan zijn integriteit getwijfeld, maar hij laat een goal doorgaan ondanks het handsmoment. Eigenlijk staat hij daar een doelpunt van Ajax toe. Dat wordt terecht teruggedraaid. En hij geeft ook een penalty tegen Ajax. Dus het is niet zo, om 's avonds bij Frank de Boer een extra stuk vlees op zijn bord te krijgen, alles met Ajax heeft meegefloten. Hij floot tegen Ajax."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ergernis om ‘rare truc’ van Francesco Farioli bij Ajax: ‘Het is totaal idioot, totale apekool’

In Studio Voetbal spreken Rafael van der Vaart en Arno Vermeulen hun ergernis uit over Ajax-trainer Francesco Farioli