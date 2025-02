AZ 'onaangenaam verrast' door besluit over uitwedstrijd tegen Ajax op 16 maart

Ajax en AZ treden de komende tijd eerst nog een aantal keer op in de Eredivisie én de Europa League, maar hun onderlinge ontmoeting op 16 maart houdt de gemoederen nu al bezig. De Amsterdamse autoriteiten hebben besloten dat het uitvak tijdens de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA voor slechts de helft gevuld mag worden. Dat laat AZ weten op de eigen clubsite. De Alkmaarders zijn niet te spreken over dit besluit.

“AZ is onaangenaam verrast door het besluit van de Amsterdamse lokale autoriteiten dat tijdens de uitwedstrijd tegen Ajax op zondag 16 maart 2025 slechts de helft van het uitvak voor AZ-supporters beschikbaar is”, zo schrijft de club. “De plaatselijke autoriteiten hebben besloten dat er, net als vorig seizoen, 600 Alkmaarse supporters mogen afreizen naar Amsterdam middels een verplichte bus-combi. De club verbaast zich over deze beslissing, onder andere omdat AZ nadrukkelijk afstand heeft gedaan van de voorgevallen incidenten tijdens een eerste competitiewedstrijd - en inmiddels de KNVB heeft afgezien van sancties.”

AZ schrijft bovendien dat de recente ontmoeting met Ajax in de achtste finales van de KNVB-beker - op 14 januari jongstleden - ‘voorspoedig verliep’. “Hetgeen helaas niet is meegenomen in het besluit. Dit wekt de indruk van een niet geheel rechtlijnige argumentatie. Tevens betreft dit recente thuiswedstrijden, dat in de regel nihil zou moeten meewegen voor uitduels. Het meest recente uitduel is zonder grote incidenten verlopen.” De Alkmaarders gaan hier wel voorbij aan het feit dat er bij de laatste ontmoeting in de KNVB-beker geen uitsupporters welkom waren. De Alkmaarse autoriteiten besloten, na ongeregeldheden rondom het onderlinge duel begin december, dat het uitvak tijdens de bekerwedstrijd gesloten zou blijven.

Ajax - AZ op 16 maart

Het duurt nog wel een paar weken voordat Ajax en AZ elkaar treffen in de hoofdstad. Beide ploegen spelen tot die tijd nog voldoende andere belangrijke wedstrijden. Zo neemt Ajax het in de competitie op tegen Almere City en PEC Zwolle, terwijl in de achtste finales van de Europa League het tweeluik met Eintracht Frankfurt wacht. AZ plaatste zich eveneens voor de achtste finales van dat toernooi. De ploeg van trainer Maarten Martens werd vrijdag tijdens de loting gekoppeld aan Tottenham Hotspur. Voor de Alkmaarders staan er in de Eredivisie wedstrijden tegen sc Heerenveen en RKC Waalwijk op het programma, alvorens Ajax op 16 maart de tegenstander is. Ze spelen komende donderdag eerst tegen Heracles Almelo in de halve finale van de KNVB-beker.

Ajax zal in de thuiswedstrijd tegen AZ het een en ander recht willen zetten. De ploegen stonden dit seizoen al twee keer eerder tegenover elkaar, beide keren trok AZ aan het langste eind. In de competitie eindigde de ontmoeting in Alkmaar in 2-1, het treffen in de achtste finales van de KNVB-beker resulteerde voor Ajax in een 2-0 nederlaag.

