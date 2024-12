Ajax-supporters vallen café aan in Alkmaar, beelden duiken op

Rondom de wedstrijd tussen AZ en Ajax zijn fans van beide clubs met elkaar op de vuist gegaan. Hooligans van Ajax vielen de stamkroeg van AZ aan, zo meldt het accont Voetbal Ultras. "Het is een paar minuten losgegaan."

Het account tweette om 16.04 uur, toen de wedstrijd nog in volle gang was, dat de confrontatie 'zojuist' had plaatsgevonden. Dat kan erop duiden dat het gevecht tijdens de wedstrijd plaatsvond. AZ won overigens met 2-1 van Ajax.

De politie heeft (nog) niets naar buiten gebracht over de rellen. Het is dan ook niet bekend of er arrestaties zijn verricht.

