Fans walgen van spreekkoor bij AZ - Ajax: 'Geert Wilders, waar ben je?'

Tijdens de wedstrijd tussen AZ en Ajax is meermaals ‘alle joden moeten dood’ gescandeerd door supporters van de thuisploeg. In de tweede helft was het spreekkoor te horen.

"Wie niet springt, die is geen jood, en alle joden moeten dood", klonk het vanaf de tribunes van het AFAS Stadion. Het spreekkoor viel meerdere gebruikers van sociale media op.

